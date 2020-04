Bindi Irwin a organisé une cérémonie d’allumage des bougies lors de son mariage pour honorer son défunt père

2020-04-01 22:30:06

Bindi Irwin a organisé une “cérémonie d’allumage des bougies” pour son futur père Steve Irwin lors de son mariage avec Chandler Powell la semaine dernière.

Le défenseur de l’environnement de 21 ans a noué le nœud avec Chandler Powell le 25 mars, et bien que son père – décédé en 2006 après avoir été attaqué par une galuchat alors qu’il travaillait sur un film sous-marin – ne pouvait pas être là pour la faire descendre le allée, ils ont veillé à l’inclure dans la cérémonie.

Bindi a expliqué au magazine People: “Où nous nous sommes mariés était un endroit si spécial pour papa. C’est une belle petite région où il avait filmé pendant de nombreuses années. C’était vraiment merveilleux et juste destiné à être.”

“Nous avions la photo de papa avec son chien Sui sauté sur un chevalet. Alors maman et Robert se tenaient juste à côté de papa pendant que nous échangions nos vœux. Nous avons eu une cérémonie d’allumage des bougies pour lui, et c’était vraiment comme s’il était là avec nous . Ce fut un beau moment de paix et de bonheur. ”

La beauté a épousé Chandler dans les jardins de la maison de sa famille à l’intérieur du zoo australien, et bien qu’elle ait initialement prévu une cérémonie plus importante avec 200 invités, la liste des invités a été supprimée à la suite de la pandémie de coronavirus.

Au lieu de cela, les seules personnes présentes à la cérémonie étaient les jeunes mariés, ainsi que la mère de Bindi Terri Irwin et son frère cadet Robert Irwin, qui ont accompagné Bindi dans l’allée à la place de leur défunt père.

Le ‘Crikey! C’est la star des Irwins qui a parlé du changement de ses plans de mariage après que certains fans se soient demandé pourquoi elle avait célébré son mariage pendant la pandémie, où les rassemblements ont été interdits pour essayer d’empêcher la propagation du virus.

Elle a écrit sur Instagram: “Nous avons organisé une petite cérémonie et j’ai épousé ma meilleure amie. Il n’y a pas de mots pour décrire la quantité d’amour et de lumière dans mon cœur en ce moment. Nous avons prévu cette belle journée pendant près d’un an et nous avons dû changer tout, car nous n’avions pas d’invités à notre mariage. Ce fut une décision très difficile mais importante pour assurer la sécurité de tous.

«Nous souhaitons que tous nos amis et notre famille aient pu être là avec nous, mais c’est très agréable de pouvoir partager des photos et des vidéos. En ce moment, nous encourageons le monde à garder espoir et amour, ce qui nous fera avancer. au cours de cette période profonde de l’histoire. Aujourd’hui, nous avons célébré la vie et savouré chaque beau moment que nous avons partagé ensemble dans nos jardins du zoo d’Australie. Maman m’a aidé à me préparer, Robert m’a accompagné dans l’allée, Chandler est devenu mon mari et ensemble nous avons allumé une bougie dans La mémoire de papa.

«Nous avons partagé des larmes, des sourires et de l’amour. Heureusement, puisque nous vivons tous au zoo d’Australie en famille, nous pourrions être là les uns pour les autres.

