Bindi Irwin épouse

Bindi Irwin se serait mariée à Chandler Powell, quelques heures seulement avant l’introduction de nouvelles restrictions sur les mariages en Australie.

Bindi Irwin se serait marié.

Le défenseur de l’environnement de 21 ans a noué un lien avec Chandler Powell au zoo d’Australie mercredi (25.03.20), quelques heures seulement avant que le gouvernement du pays n’impose des restrictions sur le nombre de personnes pouvant assister à un mariage en raison de la pandémie de coronavirus.

Des images aériennes obtenues par Seven News montrent des planificateurs d’événements se préparant pour la cérémonie en plein air, avec des fleurs blanches et une arcade verte.

Une robe blanche était visible au milieu d’une foule de gens blottis sous des parapluies, et un guitariste attendait au bout de l’allée.

Des dizaines de personnes ont été repérées en attendant la cérémonie, tandis que deux chevalets affichant des photographies avaient été installés dans le cadre des décorations.

On ne sait pas si le couple avait toujours eu l’intention de se marier cette semaine, mais cela a peut-être été avancé après que le Premier ministre australien a annoncé plus tôt cette semaine qu’après 23 h 59 le 25 mars, les mariages ne devaient avoir que le couple, un célébrant et deux témoins. en attendant.

Expliquant les règles de distanciation sociale mises en place pour freiner la propagation du virus, il a déclaré: “Les grands rassemblements pour les mariages, malheureusement, ne seront pas possibles dans le cadre de ces nouvelles dispositions.

“Malheureusement, aussi, et je sais que ce sera très difficile, les funérailles de pas plus de 10 personnes observent les règles autour de la règle des quatre mètres carrés et les pratiques de distanciation sociale.

“Ce n’est pas une décision facile. Là où nous avons déjà trouvé, et le Dr Murphy peut en parler, certains des événements qui ont été parmi les principaux événements de transmission, ce sont exactement ces types d’événements, en particulier les mariages.

“Et c’est pourquoi, malheureusement, nous devons être en mesure de mettre en place ces dispositions.”

Bindi et Chandler se sont fiancés en juillet dernier et le vainqueur de ‘Dancing With the Stars’ avait jadis jailli de trouver “le vrai bonheur” avec lui.

Elle avait précédemment écrit sur Instagram: “Chandler, il y a près de six ans, je suis tombée amoureuse de vous et chaque jour a été un tourbillon d’aventures et de vrai bonheur.

“J’ai tellement hâte de passer notre éternité ensemble en tant que ta femme.

“Voici une vie d’amitié, de but et d’amour inconditionnel – marions maintenant déjà!”

.