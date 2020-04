Bindi Irwin “ heureuse et reconnaissante ” d’être mariée à Chandler Powell

2020-04-21 02:30:06

Bindi Irwin se sent “tellement heureuse et reconnaissante” d’être mariée à Chandler Powell, alors qu’elle remerciait ses fans d’avoir envoyé aux jeunes mariés leurs meilleurs vœux.

Bindi Irwin se sent “tellement heureuse et reconnaissante” d’être mariée à Chandler Powell.

Le défenseur de l’environnement de 21 ans – qui est la fille de la star de feu “Crocodile Hunter” Steve Irwin – a fait le lien avec Chandler le mois dernier et a déclaré que même si les temps sont “difficiles” en ce moment au milieu de la pandémie de coronavirus , elle est heureuse de pouvoir passer son auto-isolement avec son mari.

Posant sur Instagram aux côtés d’une série de photos d’elle et de Chandler avec l’un des lémuriens du zoo d’Australie, elle a écrit: “Lémurien selfie! Je voulais prendre un moment pour vous remercier pour vos commentaires incroyablement gentils et votre soutien incroyable. Chandler et moi sommes si heureux et reconnaissant d’être marié. Notre lune de miel a été très occupée avec tout ce qui doit être fait ici @AustraliaZoo.

“En raison de la pandémie actuelle, nous ne sommes temporairement pas ouverts et ne prenons pas soin de nos 1 200 beaux animaux qui habitent nos jardins. Les choses sont certainement difficiles pour nous tous en ce moment. Cependant, il est si important de se concentrer sur ce qui compte vraiment – la famille, l’amitié et les choses qui nous font sourire même lorsque nous nous éloignons de la société. ”

Pendant ce temps, Bindi avait déjà parlé de sa cérémonie de mariage – à laquelle elle n’avait pas d’invités, à part son frère Robert Irwin et sa mère Terri Irwin, qui vivent avec elle au zoo d’Australie – alors qu’elle expliquait qu’elle honorait la mémoire de son père avec une cérémonie d’allumage des bougies .

Steve Irwin est décédé en 2006 après avoir été attaqué par une raquette alors qu’il travaillait sur un film sous-marin, et sa fille a gardé son esprit vivant lors de sa cérémonie de mariage en tenant les noces elles-mêmes dans une zone qui lui était “spéciale”.

Elle a expliqué: “Où nous nous sommes mariés était un endroit si spécial pour papa. C’est une belle petite région où il avait filmé pendant de nombreuses années. C’était vraiment merveilleux et juste destiné à être.”

“Nous avions la photo de papa avec son chien Sui sauté sur un chevalet. Alors maman et Robert se tenaient juste à côté de papa pendant que nous échangions nos vœux. Nous avons eu une cérémonie d’allumage des bougies pour lui, et c’était vraiment comme s’il était là avec nous . Ce fut un beau moment de paix et de bonheur. “

Mots clés: Bindi Irwin, Chandler Powell

Retour au flux

.