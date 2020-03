Bindi Irwin n’avait pas d’invités au mariage

2020-03-25 21:00:05

Bindi Irwin n’a pas eu d’invités à son mariage avec Chandler Powell mercredi (25.03.20), car ils ont changé leurs plans en raison de la pandémie de coronavirus.

Bindi Irwin n’avait pas d’invités à son mariage.

Le défenseur de l’environnement de 21 ans a noué un lien avec Chandler Powell au zoo d’Australie mercredi (25.03.20), et a confirmé la nouvelle dans un article Instagram émouvant qui a révélé que le couple devait “tout changer” sur leurs projets de mariage à la lumière de la pandémie de coronavirus en cours.

Les responsables de la santé déconseillent les événements avec de grands rassemblements, y compris les mariages, et donc Bindi a insisté pour qu’elle épouse Chandler sans sa famille élargie et ses amis présents afin de “garder tout le monde en sécurité”.

Dans un long post Instagram qui accompagnait une photo professionnelle des jeunes mariés s’embrassant, Bindi a écrit: “Nous avons organisé une petite cérémonie et j’ai épousé ma meilleure amie. Il n’y a pas de mots pour décrire la quantité d’amour et de lumière dans mon cœur en ce moment. Nous «Nous avons planifié cette belle journée pendant près d’un an et nous avons dû tout changer, car nous n’avions pas d’invités à notre mariage. Ce fut une décision très difficile mais importante pour assurer la sécurité de tous.

«Nous souhaitons que tous nos amis et notre famille aient pu être là avec nous, mais c’est très agréable de pouvoir partager des photos et des vidéos. En ce moment, nous encourageons le monde à garder espoir et amour, ce qui nous fera avancer. au cours de cette période profonde de l’histoire. Aujourd’hui, nous avons célébré la vie et savouré chaque beau moment que nous avons partagé ensemble dans nos jardins du zoo d’Australie. Maman m’a aidé à me préparer, Robert m’a accompagné dans l’allée, Chandler est devenu mon mari et ensemble nous avons allumé une bougie dans La mémoire de papa.

«Nous avons partagé des larmes, des sourires et de l’amour. Heureusement, puisque nous vivons tous au zoo d’Australie en famille, nous pourrions être là les uns pour les autres.

Le frère cadet de Bindi, Robert, 16 ans, l’a accompagnée dans l’allée lors de la mort tragique de leur père, Steve Irwin, en 2006.

Et dans les commentaires du billet de Bindi, Robert a admis que voir sa sœur épouser Chandler était “l’un des moments les plus spéciaux” de sa vie.

Il a écrit: “Ce fut une journée vraiment incroyable et l’un des moments les plus spéciaux de ma vie en vous promenant dans l’allée et en vous regardant commencer votre vie conjugale ensemble. Je vous aime tous les deux!”

Chandler a également commenté, ajoutant: “Le plus beau jour de ma vie. Je t’aime tellement.”

Le wakeboarder de 23 ans a posté la même image sur sa propre page Instagram, et a expliqué que la cérémonie était “sûre” et “privée”, avec seulement leur famille immédiate qui vit dans le zoo australien.

Il a écrit: “Nous sommes enfin mariés! Aujourd’hui, le 25 mars 2020, marque le jour le plus incroyable de ma vie. J’ai épousé mon meilleur ami. Après presque un an de planification, nous avons tout changé pour que nous puissions profiter d’un petite cérémonie privée à notre domicile, le zoo australien. Alors que nous entamons ce nouveau chapitre de la vie, j’espère que nous pourrons partager un peu d’amour dans le monde, en particulier en cette période difficile. “

Mots clés: Bindi Irwin, Chandler Powell

Retour au flux

.