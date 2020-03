Blac Chyna a appelé DCFS pour enquêter sur Rob Kardashian

2020-03-26 07:30:06

Blac Chyna a fait enquêter sur Rob Kardashian par les autorités après que sa fille Dream eut subi des brûlures “graves”.

La star de téléréalité de 31 ans a contacté la police et le ministère des Services à l’enfance et à la famille de Los Angeles (DCFS) après que la fillette de trois ans aurait reçu une brûlure au premier degré à la jambe fin février – puis a accusé son ancien partenaire de lui “mentir” lorsque le jeune a subi une blessure similaire trois semaines plus tard.

L’avocate de Chyna, Lynne Ciani, a déclaré dans un communiqué: “Rob a admis que Dream avait été gravement brûlé chez lui et a promis que cela ne se reproduirait plus.

“Chyna a immédiatement cherché et obtenu un traitement médical approprié pour la brûlure de Dream.

“… Chyna a été choquée et extrêmement bouleversée de découvrir que Dream avait subi une deuxième brûlure grave très près de la première brûlure à la jambe. Lorsque Chyna a contacté Rob pour découvrir ce qui était arrivé à leur fille, Rob a d’abord menti à Chyna et a nié que la deuxième brûlure de Dream se soit produite à son domicile. ”

La nounou de Rob a alors contacté Chyna par SMS et a admis que Dream avait reçu la deuxième brûlure d’une ampoule.

La déclaration a continué: “Chyna a de nouveau demandé des soins médicaux à Dream et a appris que la dernière brûlure à la jambe était une brûlure au deuxième degré.”

[Chyna contacts police and DCFS] pour demander une enquête sur les circonstances entourant la brûlure au deuxième degré de Dream. ”

La nounou ne travaille plus pour la créatrice de chaussettes de 33 ans et Chyna aura l’approbation du prochain employé de Rob.

L’avocat a ajouté: “Bien que ce développement soit un bon début, Chyna fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la sécurité de Dream lors de ses visites avec son père.

“Chyna veut toujours que sa fille soit autorisée à recevoir des visites avec son père. Cependant, elle veut aussi bien sûr s’assurer que Dream ne soit plus jamais brûlé (ou blessé par une autre négligence) lors de la visite de son père.”

L’avocat de la star de ‘Keeping Up with the Kardashians’, Marty Singer, a insisté sur le fait que la nounou quitte son poste après deux ans “à volonté” parce qu’elle connaît une grossesse à haut risque mais a confirmé que Dream avait “deux accidents au cours du dernier mois avec cette nounou.”

Il a ajouté dans un communiqué: “Rob a traité Dream de manière appropriée et Chyna a été informée. Suite à une enquête du DCFS et de la police avec laquelle Rob a pleinement coopéré, il a toutes les raisons de croire qu’il n’y aura pas de constat de problèmes de sécurité dans sa maison. . ”

L’avocat a ensuite critiqué Chyna – qui a également un fils de sept ans, le roi Le Caire, avec son ancien partenaire Tyga – et sa propre parentalité, alléguant que Dream avait subi un certain nombre de blessures alors qu’elle était sous la garde de sa mère et que des “tiers” avaient demandé DCFS pour enquêter sur le propriétaire de Lashed.

La déclaration a continué: “… Le mois dernier, Dream est arrivé à Rob de Chyna avec de nombreuses blessures inexpliquées, notamment des éruptions cutanées, des coupures, des ecchymoses et un bras luxé.

“Juste samedi dernier alors que Chyna affirmait qu’elle était si préoccupée par la sécurité de Dream, Chyna a publié une vidéo sur Instagram représentant Dream, âgé de trois ans, sur le dos de son frère de sept ans alors qu’il sautait sur un trampoline.”

La déclaration a ensuite réprimandé Chyna pour avoir gaspillé “de précieuses ressources publiques” en appelant la police à son domicile dans une “tentative désespérée de salir le nom de Rob” dans leur longue bataille juridique, qui devait se rendre au tribunal cette semaine mais a été reportée en raison à la pandémie de coronavirus.

Il a poursuivi: “Dans son procès en cours pour la garde complète de Dream, Rob a eu de graves inquiétudes quant à la sécurité de sa fille sous la garde de Chyna, et est reconnaissant aux courageux témoins qui se sont présentés pour témoigner concernant le danger. [with] que Chyna présente leur fille dans sa maison.

“Il attend avec impatience l’occasion de présenter les preuves disponibles dès que possible.”

