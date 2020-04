Blac Chyna a rendu tous les cadeaux coûteux que Rob Kardashian lui a achetés, à l’exception d’un somptueux bijou

Blac Chyna ne voulait aucun rappel de sa relation avec Rob Kardashian mais a fait une exception pour un bijou qu’elle pourrait encore avoir aujourd’hui.

Après le déchaînement des médias sociaux de Kardashian – dans lequel il se vantait d’acheter des cadeaux chers à Chyna – elle a rendu tous les bijoux et les voitures de luxe qu’il lui avait donnés pendant leur relation, mais a gardé un cadeau opulent comme paiement pour tout ce qu’il lui avait fait subir.

Blac Chyna et Rob Kardashian | Gabriel Olsen / WireImage

Chyna prétend qu’elle ne voulait pas être achetée

Chyna ne voulait aucune partie de Kardashian, surtout après sa tirade sur les réseaux sociaux en juillet 2017.

Après la diatribe explosive de l’ancienne star de la réalité sur Instagram – où il se vantait apparemment d’avoir dépensé des millions en cadeaux somptueux pour Chyna tout au long de leur relation – le mannequin a immédiatement rendu tout ce qu’il lui avait donné pendant leur romance d’un an.

«Une fois qu’il a affiché toutes ces choses sur Internet, j’ai demandé à mes deux assistants de conduire la Ferrari et la Lamborghini et j’ai ramené tous les bijoux chez lui. En fait, à son [mother Kris Jenner’s] maison, et l’a fait tomber », a déclaré Chyna en 2017 lors d’une interview exclusive avec Good Morning America, rapportée pour la première fois par Page Six.

Selon Chyna, elle n’allait pas être achetée par quelqu’un qui ne la respectait pas.

«Et je lui ai aussi rendu son alliance», a-t-elle poursuivi. “Parce que je ne laisserai pas cet homme m’acheter – ou donner l’impression qu’il pourrait simplement m’acheter et me donner des cadeaux et me traiter de quelque façon que ce soit, et me parler méchamment.”

En plus des photos explicites de Chyna sur son Instagram, Kardashian a affirmé qu’il lui avait “acheté 250K de bijoux” dans l’un de ses messages.

«Je paie lambo. Ferrari. Acompte sur les rouleaux… Cette Ferrari que vous prétendez avoir vous-même », a-t-il écrit.

Chyna a gardé un bracelet que Kardashian lui avait donné avant sa tirade

Quelques jours après l’explosion explosive de Kardashian sur les réseaux sociaux, TMZ a rapporté qu’il avait récemment courtisé Chyna avec un bling majeur avant que tout ne dégénère.

Selon une source interne, un bijoutier est venu chez Chyna avec sept bijoux, d’une valeur totale de 250 000 $, et lui a permis d’en choisir un qu’elle pourrait garder en cadeau de Kardashian.

Avec autant de pièces au choix, la bijoutière a décidé de laisser tous les bijoux à Chyna afin qu’elle puisse prendre son temps pour sélectionner son préféré.

Cependant, une fois que Kardashian l’a claqué sur Instagram, le modèle a décidé de ne rendre que quatre pièces et a conservé une bague et un bracelet de tennis – d’une valeur d’environ 125 000 $.

Bien que le joaillier ait contacté Chyna pour lui demander de retourner les articles, leurs appels ont été ignorés.

Pour ajouter plus de carburant à l’incendie, le mannequin portait même le bracelet de tennis mis au tribunal lorsqu’elle a reçu une ordonnance d’interdiction contre Kardashian.

Malgré des sources affirmant que le fondateur d’Arthur George Socks prévoyait seulement de donner à son ex un bijou, Chyna et son avocat ont supplié de différer.

L’avocate de la mannequin Lisa Bloom a affirmé que Kardashian avait offert les sept morceaux de bling opulent à Chyna, donc techniquement, elle n’avait aucune obligation de retourner quoi que ce soit.

Bloom a ensuite révélé que Chyna avait en fait rendu quatre bijoux mais qu’elle s’était accrochée à l’ensemble de bracelets de tennis parce qu’elle les aimait et avait eu la gentillesse de rendre les autres pièces, qui étaient légalement les siennes.

Quant à savoir si Chyna a ou non les bracelets de tennis reste inconnu.

Mais après s’être familiarisée avec le modèle au fil des ans, nous sommes sûrs que ces bijoux sont toujours et continueront de rester en sa possession.