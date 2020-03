Blac Chyna affirme que Rob Kardashian ne quittera pas la maison

2020-03-05 07:30:06

Blac Chyna a affirmé que Rob Kardashian ne pouvait pas s’occuper correctement de leur fille Dream parce qu’il était trop déprimé pour quitter sa maison.

Blac Chyna a affirmé que Rob Kardashian était “trop ​​déprimé” pour quitter la maison.

Le mannequin de 31 ans ne croit pas que son ancien fiancé puisse s’occuper correctement de sa fille de trois ans, Dream, en raison de sa mauvaise santé mentale et a affirmé qu’il avait même envisagé de se suicider.

Elle a déclaré dans des documents judiciaires obtenus par le magazine Us Weekly: “Le répondant me dit tout le temps qu’il est déprimé et a parfois mentionné qu’il avait envie de se suicider. Le répondant a du mal à quitter la maison.

“Tous les endroits où il dit que Dream se rend pendant sa détention, Dream y vont avec une nounou ou un membre de la famille parce que le répondant a trop peur de quitter la maison.”

Chyna a également affirmé qu’elle n’avait pas vu Rob plus de “quatre fois en personne depuis le jugement de paternité” en octobre 2017, ce qui avait rendu le coparentage difficile.

Le créateur de chaussettes a insisté sur le fait qu’il n’est pas déprimé ou qu’il n’a pas peur de quitter la maison, mais il est parfois resté pour éviter les photographes qui sont toujours attirés par son célèbre nom.

Il a déclaré: “Je nie que j’ai un problème de dépression ou de quitter la maison.

“Ma famille et moi sommes des personnalités publiques. Il fut un temps où une photo de paparazzi de moi conduisait immédiatement à des remarques négatives très incessantes sur mon apparence. Alors oui, pendant un certain temps, je n’ai pas voulu m’y soumettre; j’ai Je ne sais pas pourquoi quelqu’un le ferait. ”

Le mois dernier, la star de “Keeping Up With the Kardashians” a affirmé que son ancien partenaire avait mené une “campagne de diffamation” contre lui, après qu’elle ait déposé une demande d’évaluation de sa santé mentale pour lui dans leur bataille pour la garde en cours.

Dans des documents judiciaires, Rob, âgé de 32 ans – qui a récemment échoué dans une tentative de retirer Chyna de la garde de sa fille – prétend avoir des témoins qui peuvent attester de la toxicomanie présumée de l’ancienne maquilleuse, et a insisté sur le fait qu’il ne le faisait pas. “boire de l’alcool à l’excès” et “ne pas utiliser de cocaïne ou d’opioïdes ou de toute substance illégale”.

Rob allègue également que Chyna a rejeté son offre de payer un juge privé pour s’occuper de l’affaire de garde.

Les documents déclarent: “Bien qu’une audience publique de preuve ne soit idéale pour aucun d’entre nous, le requérant a décliné l’offre de porter cette affaire devant un juge privé. Je n’ai d’autre recours que de procéder à l’audience de preuve car je veux protéger Dream. “

