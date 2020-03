Blac Chyna condamné à remettre des relevés bancaires au tribunal

2020-03-11 20:30:04

Blac Chyna devra remettre ses relevés bancaires au tribunal dans le cadre de son procès contre son ex-petit ami Rob Kardashian.

La star de la télé-réalité de 31 ans poursuit son ancien amant, sa mère Kris Jenner, ses sœurs Kim Kardashian West et Khloe Kardashian et sa demi-sœur Kylie Jenner pour avoir annulé son émission “ Rob & Chyna ” après une seule saison et lui a coûté des millions de dollars en dommages-intérêts après qu’ils l’auraient diffamée dans la presse.

Chyna a récemment déclaré devant le tribunal que la tentative de la créatrice de chaussettes recluse de lui faire abandonner ses relevés bancaires était une “atteinte injustifiée à sa vie privée”.

Cependant, dans des documents obtenus par The Blast, un juge d’un tribunal de Los Angeles a ordonné au directeur commercial de Chyna, Walter Mosley, de remettre tous les documents relatifs aux activités de son client; Lashed, 88 Fin et Blac Chyna Inc.

Le juge a menacé que le tribunal puisse prononcer des sanctions si les documents appropriés n’étaient pas retournés dès que possible.

Chyna poursuit le clan Kardashian-Jenner pour avoir interféré avec son émission et avoir finalement causé sa hache en 2016.

La célèbre famille a nié avoir quoi que ce soit à voir avec l’annulation de la série, tandis que Rob, 32 ans – qui a une fille de trois ans, Dream avec Chyna – a insisté sur le fait qu’il ne pouvait plus participer en raison de ses allégations de violence domestique.

Le mannequin – qui a également un fils de sept ans, King Cairo, avec son ex-petit ami Tyga – a déjà revendiqué les producteurs E! poussaient pour une deuxième série de «Rob & Chyna» parce qu’ils pensaient que leur rupture offrirait une télévision plus dramatique.

Son procès original déclarait: “La télé-réalité se nourrit de personnalités colorées engagées dans des conflits. Si quoi que ce soit, le réseau E! A vu plus de potentiel dans une deuxième saison compte tenu du succès de la première saison et de la nouvelle relation de coparentalité imprévisible entre Chyna et Rob. ”

