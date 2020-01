Blac Chyna contestera vigoureusement la bataille pour la garde

2020-01-09 12:30:04

Blac Chyna “contestera vigoureusement” la tentative de Rob Kardashian de demander la garde à vue de leur fille, a déclaré son avocat.

La star de ‘Keeping Up with the Kardashians’ a déposé des documents à Los Angeles plus tôt cette semaine demandant à être le principal soignant de Dream, âgé de trois ans, mais un avocat agissant pour son ancien fiancé a critiqué le concepteur de chaussettes reclus pour s’être déplacé pour emporter le tot de son parent “pratique, extrêmement aimant”.

L’avocate Lynne Ciani a déclaré à US Weekly: “Alors Rob Kardashian – qui a … publié du porno de vengeance illégale contre Chyna – veut prendre la garde de la belle fille de Chyna, Dream, loin de sa mère très aimante?.

“Et Khloe Kardashian … veut éloigner sa nièce Dream de sa chère mère, Chyna? Oh, s’il te plait.

“Chyna contestera vigoureusement cette dernière tentative méprisable d’enlever sa fille devant un tribunal, où elle continuera de prévaloir contre son ex-fiancé Rob et les autres membres malveillants et vindicatifs de sa famille.”

Dans ses documents, Rob a demandé à un juge de limiter le temps que Chyna passe avec leur fille à seulement des week-ends avec une nounou présente car il pense qu’elle est un danger et ne se comporte pas correctement avec leur petite fille.

La star de la télé-réalité de 32 ans a accusé son ancien amant – qui a également le fils de sept ans, le roi du Caire avec son ex-partenaire Tyga – d’avoir régulièrement organisé des fêtes chez elle devant Dream et a invité des étrangers à se saouler avec elle.

Rob pense que le comportement de Dream a changé récemment lorsqu’elle a commencé à “faire du twerk nu et à exprimer des positions sexuelles qu’elle a dit que sa mère lui avait enseignées”, ainsi qu’à jurer et à utiliser un langage qu’il a insisté pour qu’il n’utilise jamais autour d’elle.

Il a également dit que sa fille lui arrivait avec des cheveux en désordre et des dents sales.

Rob pense que sa sœur Khloe Kardashian peut sauvegarder ses allégations car elle a remarqué un changement de comportement dans Dream car elle est “plus en mode défense” et est “décidément plus agressive” lors de ses rencontres avec ses cousins.

La beauté de 35 ans – qui a une fille de 21 mois, True avec Tristan Thompson – a affirmé avoir entendu Dream dire qu’elle ne voulait pas rentrer chez elle.

Rob souhaite également que les tribunaux approuvent sa demande de soumettre Chyna à un test de dépistage de drogues et d’alcool au moins 30 minutes avant chaque visite avec Dream.

Il a également demandé que la nourrice surveillante soit autorisée à mettre immédiatement fin à la visite en cas de violence devant leur fille.

