Blac Chyna était «bouleversée» d’apprendre Kylie Jenner à rêver sur un hélicoptère condamné

Blac Chyna a frappé Kylie Jenner pour avoir emmené sa fille de trois ans, Dream, dans l’hélicoptère condamné qui a tué Kobe Bryant le week-end sans sa permission en novembre.

Blac Chyna était “bouleversée” lorsqu’elle a découvert que Kylie Jenner avait emmené sa fille dans le même hélicoptère que Kobe Bryant est décédé le week-end dernier.

La mannequin de 31 ans a frappé la star de ‘Keeping Up With the Kardashians’ pour avoir emmené Dream, une fillette de trois ans, avec son ex-partenaire Rob Kardashian – qui s’est écrasé le week-end dernier, tuant la basketteuse, sa fille et sept autres personnes – sans son autorisation en novembre.

La star de la télé-réalité a publié une déclaration via son avocat Lynne Ciana dans laquelle elle a déclaré: “Chyna a pris conscience que Kylie Jenner utilise la mort tragique de Kobe Bryant, sa belle fille et de sept autres âmes précieuses pour professer sa” détresse “que elle et Dream avaient monté sur le même hélicoptère avec le même pilote avant le terrible accident de dimanche.

“Aucun parent ne devrait savoir après le fait que leur enfant a participé à une activité dangereuse sans leur permission. Chyna était désemparée d’apprendre que Kylie avait emmené Dream sur ce vol en hélicoptère en novembre 2019. Chyna a exprimé ses fortes objections à Rob [Kardashian] et a insisté pour que cela ne se reproduise plus jamais. ”

La déclaration de Chyna est intervenue après que la magnat du maquillage de 22 ans a pris sur son compte Instagram pour partager des images des neuf passagers qui ont perdu la vie.

Kylie – sans mentionner sa nièce – a écrit: “Je ne peux toujours pas croire cela. C’était l’hélicoptère sur lequel je pilotais de temps en temps avec ce pilote, Ara. C’était un homme si gentil. Tenez vos proches proches [heart emoji] (sic) ”

En novembre dernier, Kylie a offert à Dream son “premier vol en hélicoptère” pour son anniversaire.

Elle a dit à l’époque: “J’ai rêvé lors de son premier vol en hélicoptère … joyeux anniversaire bébé fille .. tu es un cadeau, (sic)”

Rob, 32 ans, a partagé des photos de Dream assis à bord avec des écouteurs bloquant le son alors qu’ils se préparaient à décoller.

