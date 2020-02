Blac Chyna: Rob Kardashian perd sa candidature à la garde primaire de Dream

La dernière bataille judiciaire entre Rob Kardashian et Blac Chyna a atteint son paroxysme dans une décision contre l’ancienne star de la réalité alors qu’un juge a rejeté sa requête d’urgence ex parte pour prendre le relais en tant que principal gardien de sa fille Dream sur son ex.

Le dossier, qui a été déposé le mois dernier, alléguait que Chyna était un parent négligent. Rob a proposé le week-end seulement – de 10 h à 18 h. – visites surveillées.

Chyna aurait été “choquée d’apprendre” le dépôt de la plainte de Rob et frustrée d’avoir été “forcée de dépenser du temps et des ressources pour s’opposer à la requête sans fondement de Rob”, même si sa requête a été rejetée, selon ET, qui a reçu une copie des nouveaux documents judiciaires. Rob n’a pas encore répondu à leur demande de commentaire.

Bien que sa requête d’urgence ait été refusée, la star de “Keeping Up with the Kardashians” n’a pas été empêchée de plaider en faveur d’un changement de garde devant les tribunaux. Le juge a simplement rejeté sa demande de décision urgente.

Le dossier du tribunal de janvier a affirmé que Chyna avait consommé de la cocaïne, jeté des objets dangereux et proféré des menaces de violence contre des personnes à son domicile, selon des documents reçus par TMZ. Il a en outre allégué que Dream avait commencé “à tourner et à jouer des positions sexuelles nues qu’elle a dit que sa mère lui avait enseignées” lorsqu’elle était avec lui.

La motion rejetée par Rob demandait que Chyna soit soumise à des tests de dépistage de drogue et d’alcool une demi-heure avant chaque visite, et que le “moniteur” superviseur ait le pouvoir de mettre fin à la visite en cas de violence, affirmant que lui et sa sœur Khloe, parmi d’autres membres de la famille avaient remarqué des changements de comportement dans Dream qu’ils attribuaient apparemment à Chyna.

Mais ce n’est pas seulement de Dream que Rob aurait entendu des histoires troublantes sur Chyna, selon une source E! Nouvelles qu’il a également entendu des histoires de la nounou et d’autres amis.

“Il s’est énervé et bouleversé en entendant parler du comportement présumé de Chyna autour de Dream et veut que Dream reste principalement chez lui ou soit entre les mains de sa famille / sœurs”, a déclaré la source à E! le mois dernier. “Il ne voudrait jamais enlever Dream à sa mère, mais il veut que Chyna obtienne de l’aide pour tout ce qu’elle peut avoir à faire personnellement.”

Par l’intermédiaire de son avocat personnel, Chyna a exprimé son désir de simplement laisser les arrangements de garde tels qu’ils sont, sans aborder spécifiquement les allégations incendiaires faisant l’objet de pressions à son encontre, et était en fait élogieuse envers Rob.

“Depuis le début, Chyna n’a voulu que co-parenter pacifiquement le précieux Rêve avec son ex-fiancé, Rob Kardashian”, a déclaré l’avocate de Chyna, Lynne Ciani. “Chyna est une excellente mère qui aime son fils le roi Caire et sa fille Dream Renee plus que tout au monde.”

“L’accord de garde actuel pour Dream – accepté par Rob il y a longtemps – fonctionne parfaitement bien”, a poursuivi Ciani. “Dream arrive à passer du temps de liaison très spécial avec son frère King et aussi avec son père, qui aime incontestablement beaucoup sa fille.”

Elle a poursuivi en disant que Chyna ne reculerait pas de ce combat, ajoutant que son client “continuerait de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses enfants, notamment en battant Rob et la dernière tentative de sa famille de saper la joie de Chyna en tant que mère de Dream.” “

