Blac Chyna versera 72 000 $ à son ancien propriétaire

Blac Chyna a été condamnée à payer 72 000 $ à son ancien propriétaire après qu’elle n’ait pas répondu à son procès l’année dernière.

Le mannequin de 31 ans devra débourser le montant forfaitaire à Michael Kremerman parce qu’elle n’a pas pris la peine de répondre à la poursuite après qu’il l’ait poursuivie l’année dernière pour un loyer impayé et des dommages aux biens qu’il lui avait loués, selon TMZ.com.

M. Kremerman a affirmé que Chyna avait 48 546 $ d’arriérés lorsqu’il a déposé la plainte, mais il a ajouté des intérêts et a demandé au juge de lui faire couvrir les frais juridiques.

L’ancienne star de «Rob & Chyna» a signé un bail d’un an pour une propriété de six chambres et cinq salles de bains à Studio City, ce qui lui coûte 16 000 $ par mois.

Le contrat a ensuite été prolongé jusqu’au 31 mars 2019, mais Chyna aurait quitté la propriété en novembre 2018 – à peu près au moment où elle avait cessé de payer le loyer.

Ce n’est pas la seule bataille juridique à laquelle la star de la télé-réalité a participé récemment, car son ex-partenaire Rob Kardashian recherche actuellement la garde exclusive de leur fille de trois ans, Dream, car il pense que Chyna est un danger pour leur petite fille.

La créatrice de chaussettes de 32 ans a affirmé que Chyna – qui a également le fils de sept ans, King Cairo avec son ex-partenaire Tyga – organise régulièrement des fêtes chez elle devant Dream et invite des étrangers à se saouler avec elle.

Rob pense que le comportement de Dream a changé récemment lorsqu’elle a commencé à “faire du twerk nu et à jouer des positions sexuelles qu’elle a dit à sa mère.

Il a également déclaré que sa fille lui arrivait avec des cheveux en désordre et des dents sales.

La star une fois recluse – qui est sortie avec Chyna pendant 12 mois en 2016 – est également préoccupée par la bouche de pot de Dream alors qu’elle commence à dire “salope” et “What the f ** k?”, Qui selon lui sont des termes qu’elle n’entend pas quand elle est chez lui.

Rob pense que sa sœur Khloe Kardashian peut sauvegarder ses allégations car elle aurait remarqué un changement de comportement dans Dream car elle est “plus en mode défense” et est “décidément plus agressive” lors de ses rencontres avec ses cousins.

