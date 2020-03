‘Black Panther 2’ s’est finalement installé sur un méchant, mais y a-t-il une date de sortie?

Après avoir fait 1,3 milliard de dollars dans les salles, les attentes sont élevées pour la suite de Black Panther. Ryan Coogler devrait revenir en tant que réalisateur, et des sources affirment qu’il a déjà choisi le prochain ennemi principal de T’Challa (Chadwick Boseman). Bien que le développement soit clairement en cours, Marvel n’a pas inclus Black Panther 2 dans le calendrier de la phase 4. Quand les fans peuvent-ils s’attendre à voir le film sortir en salles?

Black Panther lui-même Chadwick Boseman | Alberto E. Rodriguez / . pour Disney

Un aperçu de la prochaine programmation de Marvel

Après un record de 2019 avec trois films dépassant le milliard de dollars – dont le Black Panther révolutionnaire – le studio a de grands projets pour l’avenir de l’univers cinématographique Marvel.

Marvel a déjà annoncé sa liste complète de films pour Phase

4, qui comprend deux films (Black Widow et The Eternals) ce

année. Mais le studio est resté très silencieux sur les projets de la phase 5.

Il y a une poignée de films qui seront probablement présentés en première phase

5, dont Captain Marvel 2, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Ant-Man

3, Blade et Deadpool 3. Mais le seul film qui a un

la date de sortie confirmée est Black Panther 2.

En dehors du MCU, Marvel prévoit de publier une multitude d’émissions de télévision sur Disney +. Cette gamme comprend les goûts de Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Loki et Hawkeye.

Tout ce que nous savons sur ‘Black Panther 2’

Il y a eu beaucoup de rumeurs autour de la Black Panther

suite, mais Marvel est resté très discret sur le projet.

Le studio a cependant confirmé plusieurs détails clés sur le film. Nous savons, par exemple, que Coogler revient pour diriger et écrire la suite, et que Boseman, Letitia Wright, Martin Freeman et Danai Gurira reviennent tous pour reprendre leurs rôles.

En parlant de Freeman, l’acteur a récemment taquiné cette production sur

la suite débutera en 2021. Freeman a révélé qu’il avait reçu un

calendrier officiel de tournage, même s’il ne semblait pas avoir reçu un

script encore.

En ce qui concerne l’intrigue, le président de Marvel, Kevin Feige

a révélé précédemment que Coogler a une histoire en tête pour la Black Panther

suite mais prend son temps à étoffer les détails. Compte tenu de la

premier film a été un succès majeur au box-office et a obtenu une nomination pour

Meilleur film aux Oscars, Coogler a de grandes attentes à atteindre.

En note, certaines des théories les plus intéressantes sur le film incluent l’idée que Shuri (Wright) sera le prochain Black Panther et que Michael B. Jordan reviendra sous le nom d’Erik Killmonger.

Qui sera le méchant dans «Black Panther 2»?

Coogler n’a pas commenté les spéculations entourant Black

Panther 2, bien qu’une source interne ait déclaré à We

Got This Covered qu’il a déjà pris sa décision au sujet de la

méchant du film.

L’initié prétend que Coogler présente Namor comme

principal antagoniste du film. Namor sera rejoint par quelques sbires, dont

Ulysses Klaue, qui était dans le premier film.

La source indique que l’intrigue impliquera la ville d’Atlantis.

Après que les Wakandais ont pollué sans le savoir la ville légendaire, Namor s’élève jusqu’à

protéger ses citoyens. Si cela est vrai, le sous-titre du projet peut très

bien être Lost Kingdom, quelque chose qui a été divulgué il y a quelques mois.

Aucun mot pour l’instant sur qui Marvel pourrait jouer pour jouer à Namor.

Quand «Black Panther 2» sort-il en salles?

Avec un méchant déjà réglé et la production devrait commencer l’année prochaine, Black Panther 2 devrait sortir en salles en mai 2022.

Si cette date de première se tient, cela mettra Black Panther 2 au début de la phase 5 du MCU. Dans cet esprit, beaucoup de choses pourraient changer au cours des deux prochaines années, et on ne sait pas comment les choses vont se dérouler dans la phase 4.

En attendant, le prochain film de la gamme Marvel est Scarlett

Black Widow de Johansson, qui devrait sortir en salles en mai. le

Eternals, quant à lui, devrait ouvrir en salles en novembre.

J’espère que nous en apprendrons plus sur l’intrigue de Black Panther 2 à mesure que nous nous rapprochons de la production. Mais cela ressemble définitivement à Coogler et son temps a beaucoup d’idées en préparation.