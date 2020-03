‘Black Panther’ de Marvel rejoint la bibliothèque de streaming Disney + le 4 mars 2020

Wakanda Forever. Après des mois d’attente, ce film primé aux Oscars rejoint enfin d’autres films Marvel sur la plateforme de streaming de Disney. Pourquoi at-il fallu tant de temps à Disney + pour ajouter Black Panther à sa bibliothèque? Voici ce que nous savons de ce film Marvel révolutionnaire et de son apparition sur le service d’abonnement de Disney.

“Black Panther” est disponible en streaming sur Disney + à partir du 4 mars 2020

Lorsque Disney a sorti ce film en 2018, il est devenu un favori instantané parmi les fans, devenant l’un des films les plus rentables de Marvel à ce jour. Il raconte l’histoire d’un guerrier et son parcours pour devenir le chef de son royaume, Wakanda.

En tant que zone débordante de Vibranium, Wakanda est également devenu le lieu d’un important combat de Avengers: Infinity War, où T’Challa se tenait aux côtés de Captain America pour combattre Thanos. Tout au long de plusieurs films Marvel, ce roi a prouvé sa gentillesse et son pouvoir, devenant finalement le guerrier et Avenger, nommé Black Panther.

De plus, Black Panther est devenu l’un des films les plus récompensés de Marvel, remportant des Oscars pour la meilleure partition originale, la meilleure conception de production et la meilleure conception de costumes. Désormais, Black Panther devient le dernier film ajouté à la plateforme de streaming de Disney. Le film révolutionnaire de Marvel a rejoint la bibliothèque de streaming en mars 2020.

D’autres films Marvel sont disponibles en streaming sur cette plateforme

Certains des superproductions de Marvel étaient disponibles sur Disney + à sa date de lancement, y compris la sortie record de 2019, Avengers: Fin de partie. D’autres films, propriété de Disney, ont été ajoutés à ce service d’abonnement au fil du temps.

Cela est principalement dû aux accords de licence détenus par d’autres plateformes de streaming. Dans le cas de Black Panther, le film était disponible sur Netflix pendant plusieurs mois, même après les débuts de Disney +. Certains films Disney restent sur Netflix, notamment Mary Poppins Returns, Christopher Robin et Ant-Man and the Wasp.

Actuellement, Disney + propose plusieurs films et émissions de télévision mettant en vedette les personnages de Black Panther. Cela inclut Avengers: Guerre civile, Avengers: Fin de partie et Marvel Rising: Opération Shuri.

Chadwick Boseman de ‘Black Panther’ assiste à la Cinema Society avec Ravage Wines | Paul Bruinooge / Patrick McMullan via .

Disney prévoit de sortir une série originale »dans le MCU

Mis à part les sorties en salles de Marvel, Disney prévoit de dévoiler plusieurs émissions de télévision originales, dont certaines traitent de personnages déjà établis dans le MCU. Cela inclut WandaVision, Falcon and the Winter Soldier et Loki, tous taquinés par le studio lors d’une publicité pour le Super Bowl.

La plate-forme de streaming souhaite également introduire de nouveaux personnages avec cette plate-forme de streaming, qui sonne dans la “Phase 4” du monde Marvel. Il n’est pas clair si des personnages comme T’Challa et Shuri apparaîtront ou non dans ces émissions télévisées à venir.

Disney a révélé qu’une suite de Black Panther est déjà en préparation, avec une date de première provisoire le 6 mai 2022, selon Cinemablend. Cela fait partie de la «phase 5» de Marvel, ainsi que des suites aux Gardiens de la Galaxie et au capitaine Marvel.

Plus d’informations sur la suite de Black Panther seront probablement annoncées dans les prochains mois. Jusque-là, Black Panther de Marvel est désormais disponible sur Disney +. Pour en savoir plus sur la plateforme de streaming de Disney et pour vous abonner, visitez leur site Web.