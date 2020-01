Blade combattra-t-il le Morbius de Sony dans le MCU?

Avec toutes les allusions faites à l’univers cinématographique Marvel dans la bande-annonce Morbius de Sony, un fait est devenu concret: le Sony Spider-Verse et le MCU sont (dans une certaine mesure) en conversation.

‘Blade’ et The Marvel Cinematic Universe Phase Four sont annoncés | Kevin Winter / .

Alors que Sony n’a pas pu utiliser une photo du Spider-Man de Tom Holland sur le mur (car cela devait être trop proche pour le confort aux yeux de Kevin Feige), Michael Keaton de Spider-Man: Homecoming est de retour comme Adrian Toomes / Vulture à faire de nouveaux ravages. Et, le film fera probablement référence à Spider-Man, tout en évitant de parler des autres Avengers (sauf si cela est absolument nécessaire).

Considérant que Sony et Marvel sont en bonne place – se faisant un clin d’œil alors qu’ils récoltent de l’argent pour leurs projets Spidey respectifs – connecter les futurs personnages MCU aux personnages Sony Spider-Man ne semble pas improbable. Et, avec Morbius venant au cinéma et Mahershala Ali prêt à jouer Blade, une possibilité évidente se profile dans l’air. Sans oublier, une récente fuite de Marvel Insider Mikey Sutton suggère que les deux pourraient venir partager l’écran à un moment donné.

Pourquoi Blade et Morbius devraient apparaître ensemble dans un film

Mahershala Ali représentera Blade dans le MCU; cependant, s’il entrera via le service de streaming Disney ou un versement autonome reste inconnu. Bien que la production n’ait pas encore été identifiée comme un film ou une émission, les rumeurs indiquaient initialement une émission; ce qui signifie que le personnage pourrait recevoir une introduction en série, jetant les bases d’une apparence MCU dans un mash-up.

Si Blade apparaît dans un mash-up et que Sony et le MCU décident d’étendre encore plus leur relation, les fans pourraient simplement recevoir Jared Leto et Mahershala Ali s’affronter. Pourquoi? C’est assez simple. Blade est un chasseur de vampires et Morbius est un vampire. Cependant, Morbius se retrouve souvent déchiré entre ses natures monstrueuses et humaines – divisées d’une manière de type Jekyll et Hyde.

Considérant que Morbius est généralement décrit comme un personnage en conflit interne, il est peu probable qu’il soit un méchant complet avec des motivations uniquement méchantes; ce qui signifie que le MCU pourrait également opter pour un partenariat bizarre entre les deux.

Est-ce que «Midnight Sons» arrive au MCU?

Selon Marvel Insider Mikey Sutton, Kevin Feige a de grands projets en ce qui concerne Blade et Morbius. Si la situation fonctionne – et que Sony et Marvel trouvent tous deux un moyen de s’imposer – les deux peuvent apparaître ensemble à l’écran. Sutton a déclaré:

… Les baisers MCU de Sony à Morbius ont un autre objectif: ils veulent que Morbius rencontre Blade pour un film de Midnight Sons. Cela dépendra de la performance de Morbius. Aucune négociation n’a encore commencé. Mais Morbius pourrait peut-être faire la guerre civile à Midnight Sons contre Mephisto et ses hordes démoniaques… de Marvel Zombies.

Geekosity: All Things Pop Culture

Les Midnight Sons sont un groupe de super-héros surnaturels apparus dans les bandes dessinées de Marvel; le groupe comprend Hellstorm, Jennifer Kale, Morbius, Werewolf by Night, et plus encore. On ne sait pas si ce film sera présenté en première, mais voir ces deux à l’écran ensemble serait assez facile à réaliser, narrativement parlant.