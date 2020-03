Blake Horstmann a déclaré que lui et Kristina Schulman allaient à nouveau traîner au festival Stagecoach

Les fans de The Bachelor attendent avec impatience de voir avec qui Peter Weber va choisir de passer une éternité. Et maintenant que nous savons qui est le prochain Bachelorette, les adeptes de la nation Bachelor attendent avec impatience de savoir qui arrivera sur les plages du Mexique cette année si Bachelor in Paradise revient sur les ondes.

Pendant la saison 6, nous avons vu Blake Horstmann se faire rôtir par plusieurs femmes sur la plage – et Kristina Schulman était l’une d’entre elles. Alors que les deux traînaient ensemble au Stagecoach Festival avant leur arrivée au paradis, les relations d’Horstmann avec Caelynn Miller-Keyes ne se sont pas bien passées avec Schulman. Mais maintenant, il semble que Schulman et Horstmann se dirigent à nouveau vers Stagecoach en 2020. Voici ce que Horstmann vient de dire à propos de ses projets futurs.

Blake Horstmann et Kristina Schulman ont eu des relations amoureuses au Stagecoach Festival

Le festival Stagecoach a attiré plus d’attention que jamais pendant la saison 2019 de Bachelor in Paradise. Horstmann a connu des relations sexuelles avec Schulman et Miller-Keyes au festival, avec une nuit avec une femme après la suivante. Et lorsque les deux femmes ont découvert ce qui s’était passé à Stagecoach, elles ont été moins qu’impressionnées par les actions d’Horstmann.

“Quand nous étions ensemble à Stagecoach, il a passé la nuit … Je viens de découvrir un mois plus tard qu’il était avec Caelynn, et cela m’a vraiment blessé”, a déclaré Schulman lors de la réunion du BIP.

Quant à Miller-Keyes, elle se sentait également incroyablement trahie. Elle a affirmé qu’elle et Horstmann avaient une relation semi-sérieuse qui a commencé chez Stagecoach, et ils ont même pensé à sauter complètement Paradise juste pour être ensemble. Cela a conduit à une tonne de tension au Mexique, car Miller-Keyes a dû affronter Horstmann lors de l’émission. Et cela a conduit à plus de conflits en dehors de la série lorsque Horstmann lui a publié les textes privés de Miller-Keyes.

Schulman et Horstmann ne pouvaient pas raviver leur passion pendant le «Bachelor in Paradise»

Blake Horstmann et Kristina Schulman sur «Bachelor in Paradise» | John Fleenor / ABC via .

Alors que Schulman et Horstmann ont peut-être établi une connexion chez Stagecoach, Schulman n’était pas content de lui quand elle est arrivée au Mexique. Elle lui a demandé d’aller à son premier rendez-vous sur la plage – et elle a utilisé ce temps pour le châtier pour ses actions. Après avoir purifié l’air, ils ont maintenu une amitié dans la série et se sont promis des «roses d’amitié» afin de pouvoir rester aussi longtemps que possible.

Mais leur histoire ne s’arrête pas là. Horstmann commence plus tard à susciter des sentiments romantiques pour Schulman. «Je pensais que je voulais vraiment être ami avec toi», lui a-t-il dit lors de l’émission. “Pourtant, ici, je dis que je ne peux pas arrêter de penser à vous.”

Alors que Schulman était prêt à lui donner un coup de feu, elle a réalisé que la passion n’était tout simplement pas là. Horstmann a volontairement quitté le Mexique, et Schulman a suivi peu de temps après.

Horstmann a dit qu’ils iraient à Stagecoach cette année

Alors, où en sont Horstmann et Schulman maintenant? Il semble que les deux soient amis, et Schulman a déclaré à Us Weekly après la saison 6 de BIP qu’elle pensait que Horstmann avait finalement de bonnes intentions.

“Je suis descendue le deuxième jour, et j’avais déjà entendu et vu tout ce qui se passait et je l’ai déjà vu si brisé que je pensais qu’il ne méritait pas ce qu’il obtenait à cette ampleur”, a-t-elle déclaré.

Maintenant, en 2020, il semble que Schulman et Horstmann retournent au festival où tout le drame a commencé.

“Oui, je continue définitivement”, a déclaré Horstmann à DailyMail.com concernant le festival. “Je ne vais pas laisser les gens me faire honte de ne pas aller à un festival de musique.” Il a ensuite ajouté qu’il s’attend également à passer du temps avec Schulman. «Je parlais à Kristina et elle va être là et nous allons passer du temps. C’est très bien. Nous sommes tous amis. “

Il ne semble pas que Horstmann espère retourner au paradis. Mais si un drame se produit à Stagecoach, nous sommes certains que nous en entendrons parler d’une manière ou d’une autre.

Découvrez la feuille de triche de Showbiz sur Facebook!