Blake Horstmann dit que les “ producteurs ” de Bachelor sont mauvais

Ancien élève de Bachelor In Paradise, Blake Horstmann a récemment visité l’Université d’Indiana où il a révélé quelques secrets de Bachelor.

Il a parlé de ce que c’est que d’essayer de trouver l’amour dans une émission de télé-réalité.

“C’est tellement bizarre de se faire entendre devant tant de gens”, a-t-il déclaré aux 120 personnes présentes, comme le rapporte l’Indiana Daily Student. “Mais vous vous y habituez un peu.”

Blake Horstmann

Il a réfléchi à son passage à The Bachelorette, où il était finaliste de la saison de Becca Kufrin. Il a dit aux étudiants qu’il savait qu’il allait rapidement tomber amoureux de Kufrin dans le tournage. Mais, en regardant la saison en arrière, il comprend pourquoi elle a choisi Garrett Yrigoyen.

Blake Horstmann dit que «Bachelor in Paradise» était misérable et que les producteurs «sont mauvais»

Il a également raconté sa saison dramatique de Bachelor in Paradise, qu’il a dit misérable à filmer. Apparemment, «Il faisait constamment chaud, les journées étaient répétitives et les araignées et les singes se précipitaient souvent dans leurs chambres, qui étaient en plein air. La première semaine, il a dormi 12 heures au total », selon le journal étudiant.

“Le paradis est un autre niveau de torture”, a déclaré Horstmann. «Je voulais littéralement marcher dans l’océan et continuer à marcher.»

Horstmann a également parlé de ses sentiments envers les producteurs de l’émission. Il dit qu’ils mettent les candidats dans des situations qui encouragent la confrontation.

“Les producteurs sont mauvais, mais ils sont très bons dans leur travail”, a-t-il déclaré.

Les producteurs de «Bachelor» font un mauvais rap pendant la saison de Peter Weber

Horstmann n’est pas le premier à dire que les producteurs de licence sont «mauvais». Pendant la saison de Peter Weber, les fans de la série ont commenté la forte implication des producteurs. Pendant le quatrième épisode de la saison, la candidate Victoria Fuller a été accompagnée (avec Weber) de la chanteuse country Chase Rice, avec qui elle raconte qu’elle est sortie.

“C’était sale pour les producteurs”, a écrit un fan sur YouTube.

“Pendant une seconde, j’ai espéré que Victoria aurait une meilleure semaine … les producteurs sont tellement foirés pour ça”, a écrit un fan de Victoria F.

“Les producteurs sont mauvais …”, a commenté un autre fan.

“Je sais que les producteurs vivent pour le drame mais n’ont-ils vraiment pas honte”, a écrit un autre.

Les bacheliers et les bacheliers (au moins les leads) terminent généralement leurs saisons en remerciant les producteurs. Mais il n’est pas rare que les candidats se sentent manipulés.

Il semble que Horstmann estime qu’il aurait pu être mieux traité par les producteurs de l’émission, à la fois sur The Bachelorette et sur Bachelor in Paradise.

