Blake Horstmann dit que sa santé mentale était dans un «mauvais endroit vraiment» après «Bachelor in Paradise»

Blake Horstmann dit que s’il pouvait revenir en arrière, il ne serait jamais allé au Bachelor in Paradise. Après tout ce qui s’est passé, il est facile de comprendre pourquoi. Il a été définitivement identifié comme le méchant de la saison dernière, se retrouvant au centre de presque toutes les situations dramatiques.

Récemment, le concurrent controversé est allé sur Instagram pour faire une Q&A avec les fans. Il a largement parlé de son passage au Bachelor in Paradise et de ses effets sur sa santé mentale.

L’effet du «Bachelor in Paradise» sur la santé mentale de Blake Horstmann

“Combien de temps vous a-t-il fallu pour revenir émotionnellement de l’expérience du BIP?” demanda un fan.

“Honnêtement, je ne serai plus jamais le même. Aucun de nous ne recherche une expérience comme celle-ci. Je ne serai donc jamais de retour, mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Vous vivez et vous apprenez », a-t-il répondu.

“Comment avez-vous récupéré votre santé mentale après le BIP?” a demandé à un autre utilisateur Instagram. Horstmann dit que son passage au BIP l’a inspiré à «devenir très passionné par la santé mentale, en particulier chez les jeunes».

“Je ne peux pas imaginer être jeune et avoir à gérer les réseaux sociaux”, écrit-il.

Pour surmonter son faible niveau après le BIP, Horstmann dit qu’il comptait sur sa famille et ses amis.

«Des gens comme @lorikpublicrelatons, @ danij002 et bien sûr ma mère @baileyhors et ma sœur @tthorstmann et d’autres parlaient pendant des heures avec moi sur FaceTime pendant que je me couchais. Je me sentais incroyablement seul car tout le monde prenait mon parti en privé, mais personne n’était en public. Ces gens m’ont aidé à ne pas me sentir aussi seul », a-t-il écrit.

«J’étais vraiment dans un mauvais endroit et heureusement, j’ai une famille incroyable et beaucoup d’amis proches», a poursuivi Horstmann. «Je suis aussi allé en thérapie! N’ayez pas peur de ça! “

«J’y travaille toujours. Je continue de suivre une thérapie et j’ai fait d’énormes progrès », a-t-il ajouté.

Un autre fan a demandé à la star de télé-réalité s’il ne reviendrait jamais sur BIP.

“Je ne le ferais pas cette année (j’ai toujours un très mauvais ESPT)”, a-t-il écrit. «Je ne sais même pas si je le ferais à l’avenir non plus parce que je ne sais pas si je pourrais être moi-même. C’est difficile pour moi de faire confiance à qui que ce soit et encore moins aux producteurs et aux personnes devant les caméras…. Les gens changent radicalement devant les caméras… »

Donc, les chances ne semblent pas bonnes.

Comment Blake Horstmann s’auto-isole

Un autre fan a demandé comment Horstmann s’était auto-isolé au milieu de la pandémie de coronavirus.

“Honnêtement, je suis un peu introverti (je tire mon énergie de la solitude plutôt que des gens autour de moi)”, écrit-il. “Donc ça a été difficile bien sûr, mais je pense vraiment que c’est plus facile pour moi que la plupart des gens d’être mis en quarantaine.”

De plus, il dit qu’il s’est pratiquement isolé de lui-même après la diffusion de sa saison de BIP. Il a donc l’habitude de ne pas quitter son domicile pendant de longues périodes.

“Aussi, lorsque Paradise a été diffusé, je n’ai pas quitté mon lit, encore moins mon appartement pendant près de 3 mois, donc ce n’est pas mon premier rodéo lol”, écrit-il.

