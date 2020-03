Blake Lively et Ryan Reynolds font un don de 1 million de dollars aux banques alimentaires

2020-03-17 02:30:07

Blake Lively et Ryan Reynolds ont fait don d’un million de dollars aux banques alimentaires pour soutenir leurs efforts de secours contre les coronavirus.

Le couple s’est tourné vers les médias sociaux pour s’engager à soutenir Feeding America et Food Banks Canada et a révélé leur énorme don personnel à la cause.

Il a écrit dans un article Instagram: “Covid-19 a brutalement affecté les personnes âgées et les familles à faible revenu. Blake et moi donnons 1 million de dollars à répartir entre Feeding America et Banques alimentaires Canada. Si vous pouvez donner, ces organisations ont besoin de notre aide. Prenez soin de votre corps et de votre cœur. Laissez de la place à la joie. Appelez quelqu’un qui est isolé et qui pourrait avoir besoin d’une connexion. (Sic) ”

Leur don intervient après que Feeding America ait appelé à un soutien alors qu’ils tentaient de donner de la nourriture aux moins fortunés pendant la crise sanitaire.

Ils ont écrit sur leurs réseaux sociaux: “Alors que la pandémie # COVID19 # continue, la santé et le bien-être des personnes à travers l’Amérique qui visitent les banques alimentaires sont nos priorités. Nous nous engageons à servir les communautés et les individus confrontés à la faim, où qu’ils se trouvent. Nous avons créé un fonds d’intervention COVID-19 pour aider les banques alimentaires à travers le pays à soutenir les communautés touchées par la pandémie. Aidez-nous à nous assurer que nous pouvons être là pour nos voisins dans le besoin en cette période d’incertitude. (sic) ”

Dan Nisbet, vice-président des dons majeurs chez Feeding America, a ajouté dans un communiqué: “Nous sommes très reconnaissants pour le don extrêmement généreux de Ryan Reynolds et Blake Lively, et pour tous les dons que nous avons reçus. Le réseau Feeding America de 200 Les banques alimentaires travaillent sans relâche pour aider et fournir des repas à nos voisins les plus vulnérables – les enfants, les personnes âgées, les familles aux prises avec l’insécurité alimentaire et les personnes confrontées à des perturbations professionnelles – dans l’ensemble de notre pays pendant cette période sans précédent. Une générosité comme la leur fera toute la différence. “

