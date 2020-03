Blake Lively et Ryan Reynolds font un don de 1 million de dollars aux banques alimentaires en période de pandémie de coronavirus

Blake Lively et Ryan Reynolds ont pris l’engagement d’aider les personnes dans le besoin pendant la pandémie de coronavirus.

Lundi, le couple de célébrités a annoncé qu’il avait fait don d’un million de dollars à Feeding America et à Banques alimentaires Canada pour offrir un soulagement aux personnes touchées par l’épidémie de COVID-19.

Lively a déclaré: «Covid-19 a brutalement affecté les personnes âgées et les familles à faible revenu. Ryan et moi donnons 1 million de dollars à répartir entre @feedingamerica et @foodbankscanada. Si vous pouvez donner, ces organisations ont besoin notre aide. “

La star de “Gossip Girl”, 32 ans, a ensuite souligné l’importance de la distanciation sociale et de l’auto-quarantaine, tout en donnant des conseils sur la façon de contrôler les autres qui peuvent se sentir “seuls et isolés”.

“Même si nous devons prendre nos distances pour protéger ceux qui n’ont pas la possibilité de se mettre en quarantaine, nous pouvons rester connectés”, a poursuivi Lively. “Souvenez-vous des personnes seules et isolées. FaceTime, Skype, faites une vidéo. Souvenez-vous de l’amour qui peut voyager à travers tout cela. Les communautés s’intensifient – faire du shopping pour les personnes âgées, préparer des déjeuners pour les enfants. même si c’est simplement rester à la maison. ❤️ “

L’actrice a terminé son message en lançant un petit coup à son mari. “Envoyer tant d’amour”, a-t-elle conclu. “Maintenant, quelqu’un peut-il s’il vous plaît dire à Ryan que” l’éloignement émotionnel “de sa belle-mère n’est pas une chose. Rien ne peut le sauver.”

Reynolds, 43 ans, a publié un message similaire sur Instagram et Twitter à propos de lui et du don de Lively. Cependant, la star de “Deadpool” a conclu son article en faisant une blague sur Hugh Jackman, alias Wolverine.

“(Le numéro de Hugh Jackman est 1-555-[crying emooji]-HUGH) “a écrit Reynolds.

L’acteur a sous-titré le message avec son humour tristement célèbre. “Je pense que nous pouvons tous être d’accord, Covid-19 est un connard”, a-t-il plaisanté, ajoutant, “si vous pouvez aider, visitez, @feedingamerica et @foodbankscanada”

Voir leurs messages ci-dessous.

Le coronavirus (COVID-19) compte plus de 197 000 cas confirmés et a tué plus de 7 950, selon de récents rapports des médias.

Bien que l’épidémie soit originaire de Wuhan, en Chine, le coronavirus s’est propagé dans au moins 140 autres pays et territoires. Aux États-Unis, plus de 5 700 Américains ont contracté le virus et 94 sont morts. Cependant, les experts médicaux et les épidémiologistes prévoient que les chiffres augmenteront.

Les symptômes du coronavirus incluent fièvre, toux, essoufflement et difficulté à respirer, selon Organisation mondiale de la santé.

Selon le Centre de prévention des maladies (CDC), les personnes âgées et celles qui ont des problèmes de santé chroniques sous-jacents – comme les maladies cardiaques, le diabète et les maladies pulmonaires – sont plus à risque de développer des complications de la maladie.

