Blake Lively s’est cassé la main en essayant de frapper Jude Law au visage

Blake Lively se jeta, et quelques coups de poing, dans son nouveau personnage pour le thriller d’action “The Rhythm Section”.

Lors d’une visite à “Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon“Mercredi, l’actrice a révélé qu’elle avait choisi d’effectuer une séquence de combat sans doublure, et a fini par lui casser la main en tentant de faire atterrir un foin sur costar Jude Law.

“J’ai frappé son coude, que vous ne voulez pas vraiment frapper au coude de quelqu’un, vous voulez viser le visage”, a admis le jeune homme de 32 ans en riant. “Ma main, comme, s’est essentiellement transformée en confettis de fête. C’était comme, whoosh, au contact”, a-t-elle ajouté, imitant une explosion.

“C’était comme une scène de quatre minutes avec moi et Jude Law, se battant, je veux dire, je gagne évidemment”, a-t-elle plaisanté, “Alerte Spoiler”.

La mère de deux enfants a alors montré sa main à Jimmy Fallon, expliquant: “J’ai coupé un ligament ici, donc mes articulations sont un peu tombées. Puis j’ai disloqué ces deux os et cassé certaines choses.”

Blake a déclaré qu’elle était convaincue de faire les scènes d’action elle-même après que la réalisatrice, Reed Morano, ait voulu rendre le film aussi réaliste que possible.

“Reed était du genre:” Je veux vraiment voir ce personnage. Je veux que le public le ressente en train de le faire “, quand elle l’a lancé”, a expliqué Blake. “Et je me disais:” Je l’aime! Faisons-le. ” Puis j’ai réalisé que cela signifiait que je devais le faire une fois que je serais prêt. “

La star de “Gossip Girl” est entrée dans les détails de sa blessure lorsqu’elle s’est arrêtée “Bonjour Amérique“Mardi, en disant que sa main” s’est essentiellement transformée en fromage feta “et ils ont dû arrêter la production pendant six mois pendant qu’elle guérissait.

“Je me dirigeais vers Jude Law avec mon faux couteau en caoutchouc et ma main est entrée en collision avec son coude et j’ai cassé certaines choses, disloqué certaines choses et sectionné un ligament. C’était assez intense. Mais c’est pourquoi vous devez voir ce film, de pure culpabilité. J’ai donné ma main droite pour quelque chose! “

Blake a fait la lumière sur la situation le mois dernier, lorsqu’elle a publié une histoire Instagram d’une vidéo d’elle-même allongée dans un lit d’hôpital après l’accident survenu en décembre 2017.

“Littéralement 4 semaines après avoir dit:” Je donnerais ma main droite pour être dans ce film! ” (Heureusement que personne ne m’a dit de “casser une jambe”) “, a commenté Lively.

“The Rhythm Section” est une adaptation de la série britannique de thrillers d’espionnage de Mark Burnell. Le film s’ouvre le 31 janvier.

