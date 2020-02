Blake Lively utilise ses enfants pour s’entraîner

2020-02-05 01:30:05

Blake Lively a plaisanté en disant qu’elle utilise ses enfants comme «poids» pour s’entraîner, afin qu’elle puisse garder la forme et passer du temps avec sa progéniture en même temps.

L’actrice de 32 ans est mère de trois filles – James, cinq, Inez, trois et un tot de trois mois dont le nom n’a pas été révélé – et a déclaré que sa vie était si mouvementée qu’elle obtenait son entraînement du matin routine tout en préparant sa progéniture pour la journée, en les utilisant comme poids pour travailler ses muscles.

Parlant de son emploi du temps pendant le tournage de son dernier film “The Rhythm Section”, elle a taquiné: “Je me suis réveillée à 5 heures du matin, mais surtout parce que je faisais le devoir de maman avec mes filles. Prenez le petit déjeuner avec elles, sortez avec elles, travaillez avec eux. Parce que je ne voulais pas me réveiller plus tôt. Je ne suis pas Dwayne ‘The Rock’ Johnson. Je devais juste dormir un peu.

“Donc je me réveillais et je m’entraînais avec mes filles. Je les utilisais donc comme des poids. Au lieu de porter un gilet de musculation, je devais porter mes enfants.”

Blake – qui a sa progéniture avec son mari Ryan Reynolds – rentrait alors de la fusillade à 21 heures et mettait ses enfants au lit.

Elle a ajouté: “Ils ne vont jamais dormir, honnêtement. Nous devons inventer quelque chose. Mes enfants avaient, comme, un pack-and-play, presque comme un berceau, et je rampais là-dedans et les chantais pour dormir.

“Habituellement, je m’endormais là-dedans. Presque chaque nuit, je m’endormais. Et puis mon mari venait habituellement et disait:” Hé, tu es en sécurité maintenant. Tu peux venir te coucher. ” ”

Entre jongler entre sa vie de mère et sa carrière, Blake a également dû apprendre des séquences d’action pour le thriller, qu’elle a trouvé “excitant” mais fatigant.

S’exprimant dans une vidéo pour Vanity Fair, elle a déclaré: “La chorégraphie de combat était vraiment excitante pour moi, car qui ne veut pas avoir la possibilité de frapper quelqu’un ** si vous en avez besoin? Si vous en avez besoin! Il y a une bagarre c’est un coup, ce qui est particulièrement délicat parce que vous devez obtenir la chorégraphie exactement à droite et aller assez fort là où vous vous blessez un peu, mais pas trop. “

