Blake Shelton a fait passer sa balle de quarantaine au niveau supérieur

Blake Shelton est un artiste réputé dans l’industrie de la musique. Le chanteur de country populaire a raconté qu’il avait appris à jouer de la guitare à l’âge de 12 ans et quelques années plus tard, il a commencé à écrire sa propre musique. Le travail acharné et le dévouement de Shelton ont porté leurs fruits, et peu de temps après son diplôme d’études secondaires, il a décroché son premier contrat avec Giant Records. Depuis lors, la carrière et la réputation de Shelton ont atteint de nouveaux niveaux, mais ce n’est pas la seule chose que Shelton porte à de nouveaux niveaux ces jours-ci. Découvrez ce que Shelton et sa petite amie, Gwen Stefani, ont fait pendant la quarantaine du coronavirus (COVID-19).

Blake Shelton | John Shearer / ACMA2018 / . pour ACM

La relation de Blake Shelton avec Gwen Stefani

The Voice a réuni Shelton et Stefani pour la première fois en 2014, mais les deux musiciens étaient mariés à l’époque. Le destin l’aurait voulu, le couple semblait se retrouver au bon moment. Bien que le couple hésite à admettre qu’il était ensemble, les preuves sur les médias sociaux ont commencé à se constituer. Peu de temps après la publication des photos du couple lors d’une fête d’Halloween, Shelton et Stefani ont officiellement révélé qu’ils formaient effectivement un couple. Les deux semblent incroyablement heureux ensemble, et la paire vient d’emménager ensemble en décembre dernier. La maison qu’ils ont réunie à Los Angeles semble être une représentation claire de leur amour l’un pour l’autre.

Que font Blake Shelton et Gwen Stefani en quarantaine?

Shelton et Stefani assument la quarantaine ensemble dans leur maison en Californie. Certaines sources plaisantaient sur les chances du couple de se fiancer pendant la quarantaine, et bien que cela ne semble pas probable, le couple a partagé la façon dont il a passé son temps. Des projets créatifs à la maison aux séances photo idiotes, le couple a trouvé de nombreuses façons de se divertir. Le couple a même commencé à utiliser ce temps de manière isolée pour commencer à écrire de la musique ensemble. La nature romantique et douce du couple a apporté à ses fans et au public une légèreté bien nécessaire en ces temps stressants et incertains.

Comment Blake Shelton a-t-il réagi à la crise actuelle?

Des dons financiers au moral de ses fans et de ses followers, Shelton a fait une présence active dans les médias en ces temps d’isolement. De nombreux musiciens ont commencé des concerts improvisés en direct sur des plateformes comme Instagram. L’Academy of Country Music (ACM) a récemment annoncé qu’elle publiera «un spécial de deux heures qui présentera des performances acoustiques à domicile de certaines des plus grandes stars de la musique». Shelton et Stefani ont révélé qu’ils seront en dehors de la spéciale exclusive ACM. Luke Bryan, Tim McGraw et Carrie Underwood ne sont que quelques-uns des nombreux artistes qui contribueront à l’événement unique. Cependant, ce n’est pas tout ce que Shelton fait pour promouvoir la positivité en ces temps difficiles.

Pourquoi Blake Shelton a-t-il décidé d’obtenir un mulet en quarantaine?

Le célèbre chanteur country a trouvé une nouvelle façon de captiver l’attention de ses fans et de ses followers. Shelton a semblé choquer ses fans et ses followers avec l’un de ses derniers articles sur les réseaux sociaux. Shelton a partagé sur Twitter: «Je repousse mon mulet en tant que symbole d’espoir ou de quelque chose comme ça.» En outre, Shelton a partagé une vidéo de Stefani ajoutant des rayures dans le mulet. Shelton et Stefani semblaient tous deux avoir un petit rire de l’hommage à la coiffure qui a marqué le début de sa carrière de musicien. Bien que Shelton sache que ce n’était probablement pas son meilleur look, c’est sa propre façon unique d’aider à la lumière de la pandémie mondiale en cours.