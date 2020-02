Blake Shelton dit que son chien, Betty «devient jalouse» et aime Gwen Stefani

Le clip de «Nobody But You» avait un caméo Betty. Betty est le chien de Blake Shelton et on la voit partout dans Gwen Stefani. Shelton a parlé de ce que Betty pense de la pop star.

Blake Shelton a eu le chien quand il était encore avec Miranda Lambert

Gwen Stefani et Blake Shelton assistent aux 62e Grammy Awards annuels | David Crotty / Patrick McMullan via .

Le chanteur country a une histoire intéressante en matière d’animaux domestiques. Il avait une dinde nommée «Turquie». Il est même parti en tournée avec lui.

“C’est parce que je me sens responsable envers mon dindon de compagnie, la Turquie, de l’exposer à différentes choses dans le monde”, a déclaré Shelton à CMT. «Jusqu’à ce point, il est allé une fois en Arkansas. Il est également allé en Oklahoma, où il est né, et il vit maintenant au Tennessee. Donc, j’ai l’impression que sans moi, il n’a pas le droit de faire les choses et j’ai le sentiment de devoir lui montrer le monde.

L’animal de compagnie est décédé en 2003. L’un des animaux de compagnie de la star de la country qu’il a maintenant est un chien nommé Betty. Il a récupéré Betty alors qu’il était encore avec Miranda Lambert en 2013.

“Betty est le chien de Blake à tous points de vue”, a déclaré Lambert à Modern Dog. «Nous l’avons trouvée, ainsi que sa sœur, sur le bord de la route dans l’Oklahoma autour de notre quartier. Elle agit comme Blake, car elle est la chose la plus espiègle et aimante du monde. Elle voyage avec nous tous les deux. »

Shelton a gardé le chien après leur rupture. Stefani s’est depuis rapproché de Betty et cela se voit dans leur nouveau clip.

Betty était dans son clip pour “Nobody But You”

Shelton a fait équipe avec Stefani pour la chanson «Nobody But You». Le clip de ce film montre aux fans un peu de leur vie personnelle.

L’une des scènes les montre assis sur un canapé avec Betty. Un autre clip montre Shelton au volant d’un camion et Stefani assis sur le siège passager. Ils sont également vus câlins sur une propriété en construction.

Le chanteur country a parlé de ce que la chanson signifie pour lui. “Les paroles de cette chanson sont tellement pertinentes, pas seulement pour moi et Gwen, mais je pense que pour beaucoup de gens”, a-t-il déclaré à Nashville Lifestyles. “La chanson n’est pas un conte de fées, mais en même temps, c’est la chanson d’amour la plus épique et la plus touchante que j’aie entendue depuis longtemps, parce que les paroles sont si honnêtes et disent simplement comment c’est.”

Il a dit que Betty était jalouse

Shelton et Stefani ont parlé à CMT lors des Grammy Awards. L’intervieweur a souligné que Betty était dans leur clip pour “Nobody But You” et sautait partout sur Stefani.

“Elle devient jalouse”, a déclaré Shelton. “Elle est le chien de Gwen maintenant, donc c’est là que la jalousie entre en jeu.” Stefani a ajouté: “Elle aime beaucoup nos deux parents.”

Le chien est très mignon et semble aimer les deux chanteurs. Espérons que les fans la reverront à l’avenir.