Blake Shelton et Gwen Stefani assistent à la messe alors que les rumeurs de mariage prennent de l'ampleur

Blake Shelton et Gwen Stefani se mettent dans l'esprit des Fêtes – et les fans l'adorent. Le couple a été aperçu en train d'assister à une messe de la veille de Noël avec ses trois garçons et semblait plus heureux que jamais de passer les vacances ensemble. Après plus de quatre ans de fréquentation, Shelton et Stefani sont-ils sur le point de faire passer leur romance au niveau supérieur?

Gwen Stefani et Blake Shelton | Photo de Rodin Eckenroth / WireImage

Blake Shelton et Gwen Stefani assistent à la messe de la veille de Noël

Le crooner country et la chanteuse No Doubt avaient l'air super

près alors qu'ils se dirigeaient vers une messe de la veille de Noël au St. Brendan’s Catholic

Église.

Une source interne a déclaré à Radar

En ligne que la paire se tenait la main et a montré beaucoup d'affection tout au long de la

un service. Les trois garçons de Stefani, Kingston, Zuma et Apollo, étaient également sur place

pour l'événement.

«Gwen et Blake se tenaient la main et étaient si gentils l'un avec l'autre

à l'église. Ils se sont étreints et embrassés pendant l'offrande de paix », a déclaré la source

déclaré.

Le témoin oculaire a ajouté que les stars de The Voice étaient très généreuses en ce qui concerne le don. Shelton a même donné de l'argent à Kingston pour le mettre dans le panier d'offrandes, ce qui montre à quel point elles se sont rapprochées au fil des ans.

Naturellement, Blake Shelton et Gwen Stefani ont également chanté à haute voix avec tout le monde dans la foule et semblaient sincèrement heureux de couronner certains chants de Noël. Les photos du service n'ont pas encore émergé, mais nous sommes sûrs qu'elles étaient toutes super mignonnes.

Pourquoi Shelton et Stefani n’ont-ils pas échangé leurs vœux?

Étant donné la stricte éducation catholique de Stefani, cela fait

sens parfait qu'elle a pris ses garçons au service. Qu'est-ce qui est intéressant

la masse de la veille de Noël, cependant, est que les initiés prétendent qu'un problème religieux est

empêcher la paire d'échanger des vœux.

Une source a récemment affirmé que Blake Shelton et Gwen Stefani étaient sérieux au sujet de leur relation depuis le tout début et avaient toujours un mariage dans leurs plans.

Mais il y avait un petit détail qui les empêchait de nouer

le nœud – et cela a quelque chose à voir avec la religion de Stefani.

Étant un fervent catholique, Stefani ne serait pas d'accord

divorce et remariage. À cette fin, elle a essayé d'amener l'église à

annuler son premier mariage avec Gavin Rossdale. Une fois que cela se produit, elle sera libre

pour épouser Blake Shelton.

Le seul problème avec cela est que l'Église catholique est en quelque sorte

célèbre pour ne pas annuler les mariages. Considérant comment Stefani et Rossdale étaient ensemble

depuis plus d'une décennie, il y a peu de chances que l'église honore sa demande.

Gwen Shelton et Blake Stefani ont repéré des achats

Stefani et Shelton n'ont pas commenté le mariage

rumeurs, bien qu'ils aient tous deux été très ouverts sur leur amour l'un pour l'autre dans

entretiens précédents.

Pendant que les fans attendent une annonce officielle de fiançailles, le

deux ont été récemment repérés faisant des achats de dernière minute avant les vacances.

Quelques jours avant Noël, le couple a été surpris en train de décharger

un panier plein d'épicerie dans un magasin de Los Angeles. Blake Shelton portait son

jeans et bottes habituels tandis que Gwen Stefani était élégante dans un rouge et blanc

veste et pantalon foncé.

Nous ne pouvons pas le dire avec certitude, mais il semblait que la paire s'approvisionnait pour le réveillon de Noël, ce qui était probablement incroyable.

Shelton et Stefani ont commencé à se fréquenter à l'automne 2015. Leur relation s'est réchauffée à la suite de leurs divorces respectifs de Miranda Lambert et Rossdale, respectivement.

Shelton parle de son dernier duo

Mis à part leur romance épique et en compétition contre chacun sur The Voice, Blake Shelton et Gwen Stefani

ont sorti quelques duos au fil des ans.

Cette saison des fêtes, le couple s’est associé à une chanson intitulée «Nobody But You», qui a été présentée sur le dernier album de Blake Shelton, Fully Loaded: God’s Country. La chanson a été un énorme succès auprès des fans et a atteint le Top 10 sur Hot Country Songs de Billboard.

C'est en fait la première fois que Stefani fait le

les classements de musique country, ce qui fait de la chanson un gros problème pour le couple.

Gwen Stefani décroche sa première place dans le palmarès de la musique country avec son petit ami Blake Shelton – Latest Entertainment News | Top Celebrity News, Hollywood Headlines https://t.co/OyaEm0Z4bM

– rebecca lauren (@ rebeccaalpert1) 24 décembre 2019

Bien que Shelton ne soit pas celui qui a écrit la chanson à l'origine,

il a un immense respect pour les auteurs, Ross Copperman, Shane McAnally, Tommy

Lee James et Josh Osborne. Dans une récente interview, Shelton a admis que le

la chanson est la représentation parfaite de la situation dans sa vie – ce qui est

pourquoi il a convaincu Stefani de le chanter avec lui.

"Cela correspond à mon histoire", a déclaré Blake Shelton. «J'étais sur le point d'entrer et d'enregistrer quand j'ai décidé qu'il fallait Gwen dessus – parce que c'est notre chanson. Je pense que c'est magique. "