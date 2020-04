Blake Shelton et Gwen Stefani ont sorti une nouvelle chanson acoustique romantique

Blake Shelton et Gwen Stefani sont ensemble depuis 5 ans après avoir annoncé publiquement leur relation sur The Voice où ils étaient à la fois entraîneurs et juges. Avec des allusions au mariage d’un couple dans un avenir proche, tous les regards sont rivés sur Shelton et Stefani. Le couple, qui dans le passé a fait l’objet d’un examen minutieux des fondements de leur relation, a récemment publié une nouvelle version acoustique de la chanson “Nobody But You”.

Un duo en un seul

Gwen Stefani et Blake Shelton | Jeff Kravitz / FilmMagic / .

La version originale de “Nobody But You” était en fait de l’album solo de Shelton de 2019, Fully Loaded: God’s Country. Shelton, qui a initialement écrit la chanson en single pour son album, a récemment évoqué le fait qu’il n’avait jamais voulu que la chanson soit en duo. Cependant, quand Gwen et lui s’entraînaient ensemble au gymnase, quelque chose cliqua et il réalisa que c’était censé être une chanson d’amour entre eux.

Le couple a interprété la chanson pour la première fois aux Grammy Awards plus tôt cette année. Mais cette performance est pâle par rapport à leur nouvelle version acoustique de la chanson.

Il s’agit du premier single acoustique de Stefani et Shelton et de la troisième piste globale ensemble. Les deux originaux étaient une chanson de 2016, «Go Ahead et Break My Heart», qui figurait sur l’album de Stefani mais qui comprenait des écrits d’elle et de Shelton. Leur deuxième single ensemble était une chanson de Noël de 2017, “You Make Me Feel Like Christmas”.

Le couple qui a des traditions de vacances remarquables a passé une grande partie de son temps de distanciation sociale ensemble, et cela ne surprendrait personne s’il finissait par sortir de nouvelles chansons et reprises ensemble.

Pourquoi la chanson est si importante pour eux

Il est indéniable que Shelton et Stefani ont eu beaucoup de mal pour leur relation qui a commencé à la fin de leurs anciens mariages. Mais leur relation semble plus forte que jamais et les paroles de leur duo résument parfaitement leur relation. Le crochet de la chanson capture au mieux l’essence de la chanson et de la relation.

“Je ne veux pas vivre sans toi

Je ne veux même plus respirer

Je ne veux pas rêver de toi

Je veux me réveiller avec toi à côté de moi »

Bien que les mots soient parfaitement adaptés à leur relation, Shelton et Stefani n’étaient pas les auteurs originaux de la chanson. Ce mérite revient à l’équipe de rédaction de Shelton composée de Joshua Osborne, Ross Copperman, Shane McAnally et Tommy Lee James. L’émotion, cependant, peut être ressentie par leur chant et est entièrement la leur.

La chanson est maintenant numéro 6 sur US Hot Country Songs au 30 mars, et numéro 43 sur le US Billboard Hot 100 et devrait continuer à grimper.

Une famille parfaite

Malgré toute controverse, Shelton et Stefani ont une relation solide comme le roc et une merveilleuse famille ensemble. Bien que les chanteurs ne soient pas encore officiellement mariés, Stefani a commenté ce qu’est déjà un grand papa Shelton. Ses enfants considèrent déjà et traitent Shelton comme un beau-père, prouvant que peu de choses changeront une fois qu’ils auront officiellement fait le noeud.

Fait intéressant, l’ex-Stefani et père de ses 3 enfants, Gavin Rossdale, co-parents avec Stefani et a une relation fantastique avec Shelton, en ce qui concerne les maris des ex. Bien qu’ils ne soient pas les meilleurs amis, les deux semblent avoir une dynamique familiale de travail et toutes les parties privilégient les enfants.

Bien que Shelton et Stefani publient fréquemment sur des plateformes de médias sociaux tels qu’Instagram, ils ne sont pas vus ensemble aussi souvent que lorsqu’ils ont tous deux coaché ​​et jugé sur The Voice. Cependant, avec leur nouveau single acoustique, il est fort possible que Stefani fasse partie de la tournée de Shelton, qui a dû être reportée en raison des restrictions des rassemblements de masse.

Avec un peu de chance, au cours des prochaines semaines, plus de choses sortiront musicalement du couple, mais sinon, vous serez sûr de voir des photos adorables d’eux sur leurs réseaux sociaux.