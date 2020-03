Blake Shelton et Nick Jonas ont-ils jeté de l’ombre à Kelly Clarkson?

The Voice est l’un des plus grands spectacles du monde. L’une des raisons en est les nombreux candidats talentueux de l’émission. Une autre raison est la personnalité plus grande que nature des juges célèbres. Blake Shelton et Kelly Clarkson sont deux des juges actuels de l’émission.

Ils ont beaucoup en commun. Shelton est un chanteur country qui se mêle parfois à la pop, tandis que Clarkson est un chanteur pop qui se mêle parfois à la musique country. Cela ne veut pas dire qu’ils ne le font pas, mais ils se dirigent vers la série. Shelton a récemment fait un commentaire sur Clarkson qui a bouleversé ses fans.

Les choses deviennent tendues sur «The Voice»

Country Living Magazine rapporte que Shelton, Clarkson, John Legend et Nick Jonas ont écouté une chanteuse de 19 ans nommée Samantha Howell auditionner pour l’émission. Jonas et Clarkson voulaient chacun que Howell rejoigne leur équipe. La légende n’a pas commenté ce qu’elle devrait faire, tandis que Shelton a recommandé à Howell de rejoindre l’équipe de Jonas.

Shelton a expliqué son raisonnement. «Je crois que l’un des plus grands groupes du monde en ce moment serait un groupe appelé les Jonas Brothers. Je suis sûr que cette base de fans géante — je suis sûr que chacun d’eux possède un téléphone portable sur lequel ils peuvent voter. ”

De nombreux fans ont estimé que Shelton était impoli. Certains pensaient qu’il laissait entendre que les Jonas Brothers avaient plus de fans que Clarkson. Un Clarkson choqué a répondu à Shelton: “Êtes-vous en train de dire que mes fans n’ont pas de téléphone?”

Blake Shelton dit-il que le Jonas Brother est plus populaire que Kelly Clarkson?

Shelton a expliqué le sens de ses paroles beaucoup plus clairement à Clarkson. “Je suis sûr qu’ils le font, il y en a à peu près un dixième par rapport aux Jonas Brothers.” Jonas a eu une réaction mitigée aux paroles de Shelton. “C’était un peu sale, mais je vais le prendre.”

Les commentaires de Shelton étaient directs. Certains les qualifieraient de durs. Mais étaient-ils vrais? Les Jonas Brothers ont-ils plus de fans que Clarkson?

Il est difficile de quantifier le nombre de fans d’un groupe ou d’un artiste. Cependant, il est assez facile de quantifier le nombre d’albums vendus par un groupe ou un artiste.

Qui a vendu le plus: les Jonas Brothers ou Kelly Clarkson?

Selon AXS, les Jonas Brothers ont vendu plus de 20 millions d’albums. C’est beaucoup plus d’albums que la grande majorité des musiciens n’en vendra jamais. D’un autre côté, ce n’est pas un nombre énorme de disques pour un groupe pop de renommée mondiale.

Clarkson a fait un peu mieux. Warner Music Group dit qu’elle a vendu plus de 25 millions d’albums. C’est plus que les Jonas Brothers. Notamment, Clarkson a commencé sa carrière d’enregistrement quelques années avant les Jonas Brothers.

Clarkson a donc vendu plus d’albums que les Jonas Brothers. Dans le même temps, les deux artistes ont certainement un grand nombre de fans qui n’ont peut-être jamais acheté leurs albums. Shelton avait-il raison? La réponse n’est pas si claire.

