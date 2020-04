Blake Shelton obtient une coupe de cheveux de mulet par Gwen Stefani, Talks Voice Pandemic Plans

Il s’avère que les Sheltons et Stefanis ont un programme très strict sous auto-isolement au domicile de Shelton en Oklahoma. À tel point qu’il n’y a pas eu d’arrêt de la coupe de cheveux Blake avait prévu avec son barbier très occupé, Gwen. Ainsi, elle n’a eu d’autre choix que de faire ressortir les tondeuses lors de son entretien avec Jimmy Fallon.

C’était peut-être un “Tonight Show” en premier, car Blake a légitimement obtenu une coupe de cheveux lors de son interview, et est même allé beaucoup plus loin que quiconque dans sa quête pour ramener ce mulet emblématique de ses premières années dans la musique country. Il a même dit à Gwen de raser les initiales de Jimmy sur les côtés.

“Mec, tu es tellement Tiger King en ce moment, tu n’en as aucune idée,” déclara Jimmy alors que Gwen donnait la touche finale à la partie “business front” du look ridiculisé de façon classique. Ou les mulets font-ils légitimement un retour? Blake fait certainement sa part, bien que nous ne soyons pas sûrs que les initiales de l’animateur de talk-show feront jamais partie du look.

Blake était son moi maladroit habituel, convenant avec Jimmy que les jours d’auto-isolement passent certainement vite avec une blague rapide. “Oh mon Dieu, ils le font, ils passent si vite”, a-t-il dit. “Normalement, c’est parce que je m’évanouis vers 17h30 ou 18h00.”

Lorsque Jimmy a dit qu’il semblait bien gérer la “quarantaine”, Blake a rétorqué: “Est-ce une blague sur mon poids?”

Sérieusement, cependant, cette période d’ajustement calme touche rapidement à sa fin pour Blake, car “The Voice” doit bientôt reprendre la production.

“Ce qui est effrayant, c’est que nous allons devoir faire ‘The Voice’ d’une manière comme celle-ci”, a déclaré Blake, faisant référence à la conférence téléphonique avec Jimmy. “Parce qu’évidemment, les spectacles en direct arriveront ici dans quelques semaines, et surtout à Los Angeles, nous ne serons pas prêts à organiser à nouveau des événements.”

En ce qui concerne spécifiquement ce plan, à part suggérer qu’il écoutera probablement ses concurrents et les coachera par ordinateur, Blake a admis que les producteurs semblent avoir un plan, mais ne savaient pas exactement ce que c’était.

“Le frère de Gwen a installé cet ordinateur et cette interview et tout pour moi aujourd’hui parce que je ne sais clairement pas comment faire ce genre de choses”, a-t-il admis. “Donc je pense qu’ils ont un plan et ils vont me dire quand être à l’ordinateur.”

“The Voice” a débuté sa ronde éliminatoire ce soir, qui se terminera la semaine prochaine. Ensuite, il y a un “Road to Live Shows” et il est temps pour tout le monde de voir quel est le plan.

“American Idol” est dans une situation similaire, ayant déjà retardé le début de leurs tournois en direct. Ils sont au milieu d’une série de deux semaines de “This Is Me” qui offrent plus d’informations sur leur Top 20, mais il sera alors temps d’arracher le pansement et d’avoir un aperçu de la façon dont ceux-ci vivent les productions peuvent s’adapter à cette époque (en supposant que les commandes de séjour à domicile restent en vigueur en mai).

