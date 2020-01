Blake Shelton ou Miranda Lambert?

Quatre ans et demi après leur divorce, les nouvelles du couple unique continuent de susciter l’intérêt. Les artistes eux-mêmes nourrissent la curiosité du public de chansons et de comportements les uns envers les autres depuis la séparation. Les performances de Miranda Lambert avec les Pistol Annies «I Got My Name Changed Back» et «When I Was His Wife» ont alimenté la spéculation selon laquelle elles étaient dirigées contre Blake Shelton. L’hymne de rupture de Shelton “She’s Got a Way With Words” résonnait d’acidité.

Lambert et son mari, Brendan McLoughlin, ont attisé les flammes en refusant de participer à une ovation debout après que Shelton ait interprété sa chanson primée “God’s Country” lors de la cérémonie des Country Music Awards 2019. Lambert et Shelton ont gagné le respect et la reconnaissance de l’industrie pour leur talent. Peut-être que les deux peuvent mettre de côté l’acrimonie à un moment donné.

Étoiles montantes

Blake Shelton et Miranda Lambert | Ethan Miller / .

Au moment où Miranda Lambert et Blake Shelton se sont rencontrés pour interpréter «You’re The Reason God Made Oklahoma» au concert CMT 100 Greatest Duets en 2005, ils étaient tous sur la bonne voie.

En fait, «Austin» avait déjà lancé Shelton dans son premier hit n ° 1 des charts «Hot Country Singles» de Billboard en 2001. «All Over Me» était un autre single du premier album de Blake Shelton qui a atteint le top 20 du succès et a aidé lancer l’album en orbite platine.

Le deuxième album de Shelton, Dreamer, a suivi en 2003, obtenant la certification d’or. Sa sortie en 2004 de Blake Shelton’s Barn & Grill, avec ses singles n ° 1 «Some Beach» et «Nobody But Me», a également été propulsée sur le territoire du platine.

Le virage de Lambert sur Nashville Star a peut-être pris fin avec un troisième rang en 2003, mais il a obtenu la reconnaissance dont elle avait besoin pour aller de l’avant dans l’industrie. Elle a été signée chez Sony Music, produisant son premier album country n ° 1 de Billboard, Kerosene. Elle a également remporté une nomination aux Grammy Awards dans la catégorie «Meilleure performance vocale country féminine» pour la chanson-titre de l’album.

Historique des prix de Blake Shelton

La reconnaissance de Shelton par l’Academy of Country Music a inclus 21 nominations et cinq victoires. Il a remporté 10 prix de la Country Music Association et 18 nominations. Shelton est également récipiendaire de neuf CMT Music Awards et d’un CMT Artist of the Year Award.

Les American Country Awards en détiennent huit avec le nom de Shelton, tout comme deux American Music Awards et cinq People’s Choice Awards. De plus, il a remporté un Billboard Music Award et un iHeartRadio Music Award.

Les récompenses continuent à venir pour Shelton, car il a été récompensé par 27 prix de l’American Society of Authors, Composers and Publishers (ASCAP) et 27 Broadcast Music, Inc. (BMI). Il a également été intronisé au Grand Ole Opry.

Alors que le très convoité Grammy s’est échappé de Shelton à ce jour, il s’est approché de neuf nominations, dont une pour le prochain prix 2020.

Historique des prix de Miranda Lambert

L’Académie de musique country de Lambert remporte un total de 34 avec 63 nominations. Elle a dominé la Country Music Association 13 fois avec 23 nominations. L’artiste a remporté sept fois les plus grands honneurs de CMT.

Cinq American Country Awards portent le nom de Miranda Lambert. Elle a également reçu deux Grammy Awards et 16 nominations, dont deux pour le prochain spectacle de 2020.

Le verdict

Blake Shelton a été récompensé 96 fois au total, dépassant la vitrine de Miranda Lambert avec 61 victoires. Avec six de ses albums atteignant des numéros de platine certifiés, Lambert est certainement un concurrent difficile.

Loin de languir, cependant, Shelton a récemment été honoré par les dirigeants de Warner Music Nashville d’une plaque désignant ses 10 millions d’albums de platine vendus.

Chacun continue de produire de nouveaux matériaux innovants, et chacun a une œuvre nominée dans les prochains Grammy Awards. «God’s Country» de Shelton est en préparation pour la performance solo, et «It All Comes Out in the Wash» de Lambert pour la meilleure chanson country. Aucun des artistes ne semble partir bientôt.