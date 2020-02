Blake Shelton révèle comment il se sentait nommé “l’homme le plus sexy vivant”

Blake Shelton est un chanteur country primé qui travaille également comme entraîneur sur The Voice depuis 2011. Shelton est clairement un gars très populaire.

En tant que tel, il y a quelques années, il a été nommé «L’homme le plus sexy vivant» du peuple – un titre que peu d’hommes peuvent dire qu’ils ont accompli. Cependant, le titre de Shelton est celui qui a été débattu par de nombreux fans. Beaucoup de gens ont partagé leurs opinions à ce sujet, et récemment, Shelton est également intervenu avec ses propres pensées.

Blake Shelton a été nommé l’homme le plus sexy du monde en 2017

Les gens dévoilent leurs couvertures «L’homme le plus sexy vivant» depuis plus de 30 ans maintenant. En novembre 2017, la publication a choisi Shelton comme récipiendaire de son prestigieux titre.

Dans l’interview exclusive avec People, Shelton a partagé qu’il était initialement sceptique quant à l’obtention de la couverture. Cependant, sa petite amie, Gwen Stefani, l’a convaincu de l’adopter.

«Elle dit:« Écoutez-moi, vous allez le regretter pour le reste de votre vie si vous ne prenez pas ce cadeau et ne vivez que dans l’instant présent », a révélé Shelton.

Il a également admis que cela lui était plutôt surprenant car il avait des phases maladroites en grandissant et n’était pas connu pour être «sexy».

«Je pense que pour me décrire comme un enfant, un mot me vient à l’esprit. Et c’est de la graisse », a expliqué Shelton. «Les gens disent que je n’ai pas changé depuis avant que je ne le fasse. Et je suis encore gros aujourd’hui. C’est la preuve! »

Néanmoins, Shelton a accepté le titre de People et a plaisanté en disant qu’il ne pouvait pas attendre pour “pousser ça Adam’s a **”, se référant au moment où son ancien collègue The Voice coach, Adam Levine, a été nommé “Sexiest Man Alive” en 2013.

Comment les gens ont réagi lorsque Blake Shelton a été nommé «l’homme le plus sexy vivant»

rien ne sème plus la méfiance dans les médias que Blake Shelton est nommé l’homme le plus sexy du monde

– ziwe (@ziwe) 15 novembre 2017

Bien que Shelton soit une star de la musique à succès, les gens semblaient avoir beaucoup de questions sur la raison pour laquelle il a été nommé “l’homme le plus sexy vivant”. Certains ont également évoqué le fait que Shelton était connu pour faire des blagues offensives sur Twitter au détriment des LGBT. communauté, les femmes et les minorités.

Shelton s’est finalement excusé pour ses tweets passés, mais les dégâts ont été causés.

“Rien ne sème plus la méfiance dans les médias que Blake Shelton étant nommé l’homme le plus sexy du monde”, a écrit une personne sur Twitter.

Pendant ce temps, quelqu’un d’autre a dit: «Blake Shelton est l’homme le plus sexy du monde! De plus, mon repas préféré est un sandwich à la bologne à température ambiante avec une tasse de punch aux fruits chauds. »

Blake Shelton convient que les gens «ont foiré»

Blake Shelton | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Ces commentaires négatifs n’ont pas échappé à Shelton. Il a récemment admis qu’il était en fait d’accord avec les critiques qui ont dit qu’il ne méritait pas le titre.

S’adressant à CBS ce matin, il a déclaré: “Je me souviens avoir appelé mon manager, il a dit:” Ils veulent vous mettre comme l’homme le plus sexy vivant “. Et je me dis:” Quoi – quoi?! Je me souviens quand ce magazine est sorti, vous savez, bien sûr, il y aura un retour de flamme et de la haine. Mais je me souviens, je me disais: “Mec, ils ont raison.” Comme, je ne suis pas en désaccord avec tout cela que j’entends. “

Shelton a alors admis que les gens avaient «foiré» cette année-là.

Autres entraîneurs de «The Voice» qui ont été nommés «Sexiest Man Alive»

Les coachs vocaux semblent être plutôt populaires auprès des gens quand vient le temps de nommer «l’homme le plus sexy vivant».

Shelton n’était bien sûr pas la première personne de l’émission à avoir reçu le titre. Adam Levine l’a reçu pour la première fois en 2013.

Plus récemment, John Legend a été nommé «L’homme le plus sexy vivant» en 2019. Dans un épisode de The Voice, Legend a plaisanté en disant qu’il avait appris à être «sexy» en regardant Shelton.