Blanket Jackson «achète 2,6 millions de dollars à la maison après le 18e anniversaire»

2020-03-03 09:30:06

Le plus jeune enfant de Michael Jackson, Blanket, aurait célébré son 18e anniversaire en achetant une maison de 2,6 millions de dollars à Calabasas.

La couverture «Biji» Jackson aurait acheté une maison de 2,6 millions de dollars, quelques jours seulement après son 18e anniversaire.

Le plus jeune enfant du défunt Michael Jackson – qui a atteint l’âge critique le 21 février – aurait pris possession de la propriété de luxe à Calabasas, en Californie, dans l’une des communautés fermées de la région, avec des gardes patrouillant toute la journée et la nuit.

Selon Variety, la nouvelle maison de Blanket a environ 6400 pieds carrés d’espace de vie, six chambres et 7,5 salles de bains avec des portes avant en verre et en fer forgé sur mesure qui s’ouvrent sur un foyer à double hauteur.

Il y a du parquet dans toute la propriété, tandis qu’un grand salon dispose d’un magnifique lustre en cristal, tandis qu’un escalier incurvé menant à l’étage supérieur passe devant une autre pièce de luxe.

La maison de style méditerranéen – qui a été construite en 1990 – comprend également une salle familiale avec un wet-bar, un garde-manger de majordome, une cuisine, un garage attenant et des pelouses avant et arrière.

Il y a trois cheminées dans toute la maison, y compris des douches à vapeur, une baignoire et une petite salle de sport près de la chambre principale.

Blanket et son frère Prince – qui ont également une soeur Paris – ont créé leur propre chaîne de critique de films YouTube l’année dernière, et son frère aîné a déjà expliqué comment le hitmaker “ Thriller ” avait toujours voulu que ses enfants “poursuivent leurs rêves”.

Il a dit: “Mon père a toujours été un fervent partisan de ce que tu veux et” va suivre tes rêves et poursuivre tes rêves … ”

“Donc, pour que nous puissions nous asseoir et espérer faire carrière dans le cinéma et le cinéma – mon frère veut être réalisateur, j’adore produire – c’est juste, c’est définitivement, il y a une forme de des conseils là-bas nous amènent à la prochaine génération. ”

Il a révélé que l’objectif de la chaîne sur la plate-forme de partage de vidéos était “d’apporter une ambiance instruite mais familiale” pour les téléspectateurs.

Il a expliqué: “En ce moment, c’est juste moi, mon frère et mon cousin Taj, une caméra dans une pièce de notre maison, et nous sommes vraiment concentrés sur la revue des films et des films en cours à leur sortie.

“Nous espérons apporter une ambiance instruite mais familiale dans l’arène du cinéma … Nous espérons être dans d’autres formes de médias visuels – jeux vidéo, trucs virtuels comme ça.”

Mots clés: Couverture Jackson, Michael Jackson, Prince Jackson

Retour au flux

.