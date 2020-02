Blue Ivy Carter remporte le premier grand prix de musique à 8 ans

Elle n’a peut-être que huit ans, mais Blue Ivy Carter est officiellement lauréat d’un prix de musique majeur après avoir décroché un prix Image NAACP au cours du week-end.

La fille de Beyoncé et Jay Z a remporté sa victoire vendredi soir lors de la cérémonie pré-télévisée pour sa collaboration avec sa mère pour leur collaboration sur “Brown Skin Girl” de “The Lion King: The Gift”. Blue Ivy chante dans le refrain de la chanson et a également obtenu un crédit d’écriture.

Grand-mère Knowles a sauté sur Twitter pour féliciter sa petite-fille et lui dire à quel point elle était fière de sa réussite. “Vous donnez une voix à toutes les belles petites filles brunes”, a-t-elle dit dans le cadre de sa légende sincère.

Mama Bey a marqué de gros points cette nuit, au-delà du simple partage du duo exceptionnel, du groupe ou de la collaboration avec sa fille, Wizkid et Saint Jhn. Vendredi, elle a remporté six victoires, dont une artiste féminine exceptionnelle.

Remarquablement, pratiquement tous les projets de Beyoncé en 2019 ont remporté une sorte d’honneur. Outre sa victoire aux côtés de Blue Ivy pour le single “Brown Skin Girl”, l’intégralité de l’album “The Lion King: The Gift” a enregistré la bande originale exceptionnelle.

Pour son documentaire Netflix “Homecoming”, elle a remporté deux prix, un pour la variété exceptionnelle et un pour l’album exceptionnel pour l’album live qui l’accompagne.

Et remarquablement, la reine n’avait pas encore fini, car elle a décroché deux autres prix pour deux autres chansons, en remportant Outstanding Traditional pour “SPIRIT” et Outstanding Contemporary pour “Before I Let Go”. En d’autres termes, tout ce que Beyoncé touche se transforme en or … NAACP Image Award or, c’est!

Les Carters n’étaient pas présents au dîner du vendredi soir où les prix ont été remis, mais nous sommes sûrs qu’ils célèbrent la grande victoire de Blue Ivy où qu’ils soient!

