Bob Geldof dit que la mort de sa fille reste «toujours présente»

2020-03-01

La star de la musique Bob Geldof a révélé que la mort de sa fille Peaches reste “toujours présente” dans sa vie.

Le chroniqueur est décédé d’une overdose d’héroïne en 2014, à l’âge de 25 ans, et Bob a avoué que le temps n’avait pas apaisé son sentiment “insupportable” de perte.

La star de la musique de 69 ans a déclaré: “La semaine dernière, je suis allé aux funérailles du fils de mon compagnon. Et il ne voulait pas que je vienne de peur de devoir revivre. Mais je devais être là pour lui parce que c’est insupportable.

“Le temps ne guérit pas, le temps s’accommode et il est toujours présent.

“Vous conduisez et vous êtes aux feux de circulation et pour aucune raison que ce soit, la personne en question vous habite et je vais pleurer. Et puis je vais regarder autour pour m’assurer que les gens à côté ne voient pas moi ou prendre une photo et la poster ou quelque chose.

“Mais cela arrive et cela arrive à tout le monde. Et donc vous dites:” OK, il est temps de pleurer maintenant “. Vous le faites simplement au maximum car il est inutile de le retenir.

“Les lumières sont vertes, ou quoi que ce soit, et ensuite vous partez. Ce sera toujours là et vous vous accommoderez. Une fois que vous comprendrez la nature de cela parce qu’il est sans limites et sans fond. Le chagrin et l’abîme sont infinis.”

La star de Boomtown Rats a eu Peaches avec sa première femme, la présentatrice de télévision Paula Yates. Et il a maintenant admis qu’il se sentait seul après que Paula l’a quitté.

Bob – qui a épousé l’actrice Jeanne Marine en 2015 – a déclaré à ‘The Tommy Tiernan Show’: “Vous savez que le lecteur laser d’un adolescent de 16 ans n’est clairement pas là. Et avec l’âge, il se tempère, ce que vous devez comprendre à 50 ans.

«À 68 ans, il n’a pas toujours besoin d’une assistance chimique, mais cela aide.

“Et aussi vous devez être très prudent car la beauté d’une longue épouse mariée se cache à la vue et vous devez toujours vous tourner vers cette femme qui vous anime pour qu’elle vous électrifie à nouveau.

“Et c’est très facile avec ma Mme avec qui je suis depuis 25 ans. Je suis en quelque sorte une femme célibataire.

“Et je ne suis pas stupide ici, mais être heureux ensemble est une telle excitation.”

