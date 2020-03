Bob Geldof n’a pas pu empêcher Peaches de fuir la cure de désintoxication

2020-03-02 15:30:05

Bob Geldof n’a pas réussi à empêcher sa défunte fille Peaches de «fuir» la cure de désintoxication l’année avant sa mort.

Bob Geldof n’a pas empêché sa défunte fille Peaches de «fuir» la réadaptation.

La star de 25 ans est décédée d’une overdose d’héroïne en avril 2014 et le chanteur des Boomtown Rats a révélé qu’elle cherchait de l’aide pour vaincre sa dépendance et, alors qu’elle “se portait bien” dans une clinique aux États-Unis, elle a finalement quitté traitement.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était au courant de ses problèmes, il a répondu: “Si vous parlez de problèmes de drogue, je savais qu’elle se droguait.

“Je n’étais pas particulièrement au courant. Je savais qu’elle avait toujours barboté et que la panique était toujours là.

“En 2013, nous avions traversé cette épreuve. La famille était partie en Utah pour y faire une cure de désintoxication. Elle allait plutôt bien et nous nous sommes tous envolés, parce que vous le devez.

“Puis elle s’est enfuie de là. J’ai essayé de l’arrêter à la porte mais il n’y a rien que vous puissiez faire. Elle était libre de partir.”

Le rockeur de 68 ans – qui est également père de Fifi et Pixie, 29 ans, de son mariage avec Paula Yates et a élevé la fille de son ex-épouse Tiger Lily, 23 ans, après la mort de sa mère et le père Michael Hutchence – aime aider son beau-fils veuf Thomas Cohen avec les deux fils de Peaches, Astala, sept et six ans, Phaedra.

Il a dit: “Ils sont au-delà de stupidement mignons et complètement hilarants. Et bien sûr, ce sont des gars. Je n’ai eu que des filles, donc c’est un grand changement. Les soulever, je ne peux pas croire le poids. Tom juste les ramasse tous les deux. Il a de la force. ”

Bob se souvenait que Peaches était toujours un enfant “frénétique” avec une “panique constante” dans ses yeux.

Il a déclaré au magazine Event: “Elle était charmante. Mais elle a toujours été une enfant effrénée quand elle était petit. Elle ne pouvait pas dormir. Et cela a continué tout au long de son enfance.

“Elle a fait des petites choses bizarres quand elle était enfant, elle avait ces mignonnes habitudes. Elle faisait le tour de ramasser des brindilles. Et elle suçait un mannequin jusqu’à l’âge de 10 ou 11 ans. collection.

“C’était une fille si intelligente, douce et excentrique. Il y avait toujours cette frénésie, cette panique constante dans les yeux. Vous connaissez la grande chanson de Leonard Cohen, Famous Blue Raincoat?” Merci pour le problème que vous avez pris de ses yeux, pensai-je c’était là pour de bon, donc je n’ai jamais essayé.

“Eh bien, j’ai essayé. Bien sûr, je l’ai fait.”

