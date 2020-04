Bob Odenkirk dit qu’il est plus difficile de jouer Jimmy McGill que Saul Goodman

Better Call Saul est la série préquelle que les fans de Breaking Bad attendaient. Après la fin du règne de Heisenberg, les fans ont été présentés à Jimmy McGill, le petit avocat qui allait se transformer en Saul Goodman de la série originale.

Bob Odenkirk, l’acteur qui incarne Jimmy / Saul, a parlé avec Variety de jouer les deux rôles et a admis que le rôle de Jimmy McGill présentait plus de défis que de jouer Saul Goodman.

Bob Odenkirk | John Lamparski / .

Jimmy McGill devient Saul Goodman

Better Call Saul a donné aux fans de Breaking Bad un aperçu de la vie de Saul avant et après la carrière de Walter White en tant que Heisenberg.

Avant la chronologie de Breaking Bad, Saul vivait sous le nom de Jimmy McGill, un ancien escroc devenu avocat qui cherchait désespérément l’approbation de son frère aîné à succès, Chuck. Pour apaiser son frère, Jimmy a commencé sa carrière en droit en aidant les personnes âgées à se battre pour ce qu’elles méritent. Cependant, à la grande déception de Chuck, Jimmy contourne les règles et se fait un nom en tant qu’avocat Albuquerque tordu. Après le suicide de son frère, Jimmy choisit de fonctionner comme Saul Goodman et se concentre sur le droit pénal.

Saul Goodman devient Gene Takavic

Après que Heisenberg a été abattu à Breaking Bad, Saul est contraint de quitter la ville pour éviter qu’il ne soit arrêté ou tué pour son implication dans le trafic de drogue. Avec l’aide d’Ed Galbraith – mieux connu sous le nom de Disparition – et son programme de protection des témoins de fortune, Saul commence une nouvelle vie à Omaha, Nebraska sous le nom de Gene Takavic.

Affectueusement appelé Cinnabon Gene, Better Call Saul a donné aux fans un aperçu de la vie de Saul en tant que Gene, révélant des cas où les gens l’ont identifié par son ancien surnom. Il y avait le chauffeur de taxi qui a reconnu Gene comme Saul Goodman, puis un natif d’Albuquerque qui a supplié Gene d’imiter les anciennes publicités de Saul.

Après avoir été identifié pour la deuxième fois, Gene a appelé Ed (feu Robert Forster), qui a créé le nouveau personnage pour Saul et a demandé une nouvelle identité mais a reconsidéré ensuite. Avec une sixième et dernière saison de Better Call Saul confirmée, les fans sont ravis de voir comment le reste de l’histoire de Cinnabon Gene se déroule.

Jimmy McGill est un rôle plus difficile pour Bob Odenkirk

Odenkirk a déclaré que jouer Jimmy était plus un défi que de jouer Saul. C’est peut-être parce qu’il y a une affinité particulière pour les moments comiques qu’Odenkirk a créés avec Saul tout au long de Breaking Bad. Odenkirk a déclaré: «Jimmy est plus difficile à jouer, mais Jimmy est plus gratifiant à jouer. Saul est un effort, mais c’est une performance. ”

Au cours de son interview, Odenkirk a également parlé de ses scènes préférées de Better Call Saul. Il a admis que ses films préférés étaient les scènes mettant en vedette l’équipe de cinéma universitaire jouée par Josh Fadem, Hayley Holmes et Julian Bonfiglio. Odenkirk aime aussi beaucoup le con «squat cobbler» de la saison deux.

Lorsqu’on lui a demandé si Gene avait ou non «Jimmy» en lui, Odenkirk a répondu: «Pas beaucoup, mais certains. J’espère que cette partie de Jimmy qui est toujours à l’intérieur de Gene sera la partie qui finira par le sauver et peut-être le sauver, rendre sa vie entière à nouveau. “

Alors que la saison cinq de Better Call Saul se termine, les fans espèrent que plus de l’histoire de Gene sera révélée.