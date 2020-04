Bob Odenkirk réagit à la scène sexuelle de Jimmy et Kim

L’épisode de Better Call Saul «JMM» a eu beaucoup de moments importants. Tout a commencé avec Jimmy McGill (Bob Odenkirk) et Kim Wexler (Rhea Seehorn) agissant sur sa suggestion de la fin de «Wexler v Goodman». Jimmy s’est déchaîné sur Howard Hamlin (Patrick Fabian) et il y a eu une scène d’amour très révélatrice entre Kim et Jimmy.

[Spoiler Alert: This story contains spoilers for Better Call Saul.]

Bob Odenkirk et Rhea Seehorn | Greg Lewis / AMC / Sony Pictures Television

Odenkirk était sur l’épisode The Better Call Saul Insider Podcast sorti le 31 mars pour discuter de “JMM”. L’écrivain Alison Tatlock et la réalisatrice Melissa Bernstein ont rejoint Odenkirk et tous les trois ont discuté de la scène amoureuse. Better Call Saul est diffusé le lundi à 21 h. sur AMC.

Bob Odenkirk n’a aucun problème avec la nudité

Odenkirk n’a pas reculé devant la nudité dans sa carrière. Quand il faisait Mr. Show avec David Cross, il a réalisé un sketch entièrement nu.

“J’ai fait une scène pour Comic Relief 8 avec David Cross, cette phrase nue suppose où je devais me mettre nue au Radio City Music Hall”, a déclaré Odenkirk.

Lorsqu’il joue Jimmy McGill, Odenkirk peut totalement se distancier de la nudité.

“Je n’ai jamais l’impression d’être moi quand je joue un personnage”, a déclaré Odenkirk. “C’est étrange. Je joue un gars qui doit se déshabiller. Bob Odenkirk n’a pas besoin de se déshabiller. Le gars que je joue doit le faire. Donc je n’ai pas vraiment l’impression de ne pas vouloir me mettre nue ailleurs qu’à la maison, comme une personne normale, mais si le personnage doit le faire, ce n’est pas vraiment moi. Je n’y pense pas de cette façon. “

Tournage de la scène sexuelle ‘Better Call Saul’

La scène de sexe était pertinente pour Better Call Saul parce que Jimmy et Kim consommaient leur mariage. Kim a suggéré le mariage comme une proposition commerciale. Au cours de leurs ébats, Jimmy a avoué le cornichon qu’il défendait pour Lalo Salamanque (Tony Dalton). La scène sexuelle de Jimmy et Kim a comporté de nombreuses étapes. D’abord est venu l’écrire.

“Peu importe ce que nous préparons et faisons ensemble, nous voulons que Rhea et Bob l’appuient, peu importe ce que c’est”, a déclaré Tatlock. «C’était vraiment cool de se présenter et de vous faire jouer non seulement, mais vous avez l’impression que oui, les personnages l’ont mérité. C’est là que nous en sommes dans notre voyage en tant que personnages. Nous voulons cela et allons-y. “

Bernstein a divisé la scène en trois segments à filmer séparément.

«L’entrée dans la chambre, où il vient la chercher et l’amène dans la chambre, puis nous avons la section de déchirure du corsage que nous avons fait séparément dans une autre pièce de l’appartement avec une configuration d’éclairage différente. C’étaient juste des pièces où vous enlevez vos vêtements. La scène d’amour très intime était sa propre section. C’est là que nous avons essayé de nous assurer qu’il y avait une concentration totale. Nous veillons tous sur eux et veillons à ce qu’ils soient beaux et se sentent bien. “

Melissa Bernstein, Better Call Saul Insider Podcast, 31/03/2020

Bob Odenkirk devait se concentrer sur la scène de sexe

De nombreux autres membres d’équipage ont contribué à créer un environnement confortable pour filmer la scène sexuelle.

“La cinématographie avec Marshall Adams et l’éclairage qu’il a créé avec Steve Litecky et Paul Donachie notre opérateur de caméra, l’environnement était définitivement chaleureux à cause de je pense que ces choix visuels aussi”, a déclaré Bernstein. “C’est silhouette. Il ne s’agit pas d’exposer des parties du corps. “

Une fois qu’ils ont créé cet environnement, l’équipe en coulisses a reculé. Il était important pour Odenkirk et Seehorn de se concentrer sur leur scène.

“Lorsque vous faites une scène intime par respect pour l’autre personne, vous ne voulez pas avoir à le faire 50 fois”, a déclaré Odenkirk. “Je me sens peut-être à l’aise avec ça mais peut-être que Rhea ne se sent pas. Elle devrait arriver à le faire avec le plus de concentration possible et passer à autre chose, sans avoir à passer toute sa journée à le faire. C’est vraiment une question de concentration. Tout le monde va le voir de toute façon. Qu’importe? Ça va être à la télé. “