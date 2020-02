Body Cam montre la police emmenant un enfant de 6 ans à l’hôpital psychiatrique après un incident scolaire

Une fillette de six ans a été involontairement internée dans un hôpital psychiatrique après une explosion présumée à l’école.

Des images de la caméra du corps montrent un officier de Floride arrivant à la Love Grove Elementary School pour emmener l’enfant à l’arrière d’une voiture de police.

Un conseiller de l’école a invoqué la loi Baker, qui permet aux autorités d’imposer une évaluation psychiatrique à toute personne considérée comme un danger pour elle-même ou pour autrui.

Selon un rapport du bureau du shérif de Jacksonville, un travailleur social de l’école a déclaré que l’enfant “détruisait les biens de l’école” et “attaquait le personnel”.

La mère de Nadia, Martina Falk, a déclaré qu’elle n’avait été informée par téléphone qu’après l’appel de la police.

Elle a dit que sa fille était lourdement sous sédation et détenue pendant une période obligatoire de 48 heures, en isolement.

“J’ai reçu un appel me disant qu’elle était si incontrôlable qu’ils devaient la faire avec Baker”, a expliqué Falk. WTKR. “Ils m’ont appelé et m’ont dit:” Mme Falk, nous vous appelons pour vous faire savoir que nous ne pouvons rien faire d’autre “.”

“Il n’y a rien d’autre que vous puissiez faire pour mon enfant de 6 ans? Quand elle a été emmenée à cet hôpital pour être enfermée dans cette pièce d’isolement et d’isolement. Ils ont dit qu’ils l’avaient fait pour tenter de la calmer.”

Falk a déclaré qu’elle avait choisi l’école pour sa fille l’année dernière, car Nadia avait des besoins spéciaux, et on lui avait dit que le personnel avait été spécialement formé pour s’occuper des enfants atteints de ces conditions.

La vidéo montre une Nadia calme dirigée depuis l’école par une policière, qui lui demande: “Tu vas être bonne? Tu ne vas rien jeter comme tu l’as fait là-dedans, n’est-ce pas?” Lorsque l’enfant est d’accord, l’officier lui dit: “Bonne affaire, j’apprécie Mlle Nadia.”

Alors qu’ils approchent de la voiture, l’enfant demande: “Je vais aller en prison?”

“Non, vous n’allez pas en prison, vous n’allez pas en prison”, répond l’officier. “Tu n’es pas une mauvaise personne.”

Mais après que l’officier l’ait enfermée à l’arrière du croiseur, la caméra corporelle enregistre une conversation entre elle et un deuxième officier, où ils remettent en question les actions de l’école.

“Je pense qu’ils l’ont peut-être un peu agitée”, dit-elle au deuxième officier. “Je ne vois pas comment ils le disent … elle a été en fait très agréable.”

“Je pense que c’est plutôt eux qui ne veulent pas s’en occuper”, répond-il.

“Je pense qu’ils poussent le bouton”, dit-elle. “Elle a été tellement coopérative avec moi; parler, s’asseoir, a tout fait.”

“Ouais, tu piques l’ours trop de fois, ça va te rayer”, répond-il.

“Ouais, parce qu’ils disent que c’est le quatrième jour sur cinq qu’elle se comporte comme ça … eh bien je pense que ça pourrait être tous”, poursuit-elle.

L’officier de sexe masculin dit: “Je veux dire, il y a longtemps que vous vous êtes fait battre le cul et vous ne saviez pas …” mais l’officier de sexe féminin l’a coupé: “Elle va bien, il n’y a rien de mal avec elle.”

À l’intérieur de la voiture, Nadia pose des questions profondément inconscientes, comme “irons-nous à la maison?”, “C’est une excursion?” ou pourquoi les fenêtres ne roulent pas.

Nadia a reçu un diagnostic de TDAH il y a trois ans et prend des médicaments pour ses problèmes de santé mentale; elle attend les résultats des tests pour voir si elle est sur le spectre de l’autisme.

“Elle a eu une crise de colère. Les enfants de 6 ans ont des crises de colère. Les enfants de 6 ans ayant des besoins spéciaux ont des crises de colère. L’école était au courant de ses crises de colère”, a déclaré l’avocat de Falk, Reganel Reeves. News4Jax. “Le policier n’avait aucune base indépendante pour prendre cet enfant pour Baker Act.”

“Si vous ne pouvez pas vous occuper d’un enfant de 50 livres, âgé de 6 ans, alors vous ne devriez pas être scolarisé.”

La mère de Nadia a déclaré que l’enfant avait été traumatisée par l’incident et qu’elle l’a depuis retirée de l’école.

“Je veux des réponses”, a-t-elle dit. “Des excuses seraient bien, mais ça ne va pas calmer la douleur que je ressens en regardant cette vidéo sachant que ma fille a peut-être été provoquée parce que leur personnel était irrité ou a peut-être eu une mauvaise journée et ne voulait pas faire face à un enfant ayant des besoins spéciaux. C’est blessant. “

Dans un communiqué, le district scolaire a déclaré: “En ce qui concerne les déclarations faites sur la vidéo, notez que les agents de la vidéo n’étaient pas présents lors des événements qui ont motivé l’école à appeler Child Guidance, notre prestataire de soins en cas de crise. La police les agents n’étaient pas non plus présents lorsque Child Guidance intervenait auprès de l’élève. C’est le conseiller en santé mentale de Child Guidance, et non l’agent de police ou le personnel de l’école, qui a pris la décision concernant la Baker Act. “

«Notre procédure consiste à appeler Child Guidance lorsque la crise d’un élève ne se désamorce pas et que l’élève risque de se faire du mal ou de nuire à autrui. Notre personnel a suivi cette procédure.»

“Comme nous l’avons indiqué précédemment, l’élève était calme quand elle a quitté l’école, mais à ce moment-là, la Child Guidance avait déjà pris la décision de Baker Act sur la base de son intervention auprès de l’élève.”