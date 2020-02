Body Cam montre une écolière de 6 ans sanglante Kaia Rolle arrêtée et attachée par un policier

Des images de la caméra montrant l’arrestation d’une écolière de Floride âgée de six ans ont été publiées.

La vidéo déchirante montre la petite Kaia Rolle sanglotant alors qu’elle supplie un policier de ne pas l’emmener – ce qu’il fait ensuite avec ses bras zippés derrière son dos.

L’incident s’est produit en septembre dernier à l’Académie Lucious et Emma Nixon, où la petite fille a été accusée de batterie après avoir prétendument frappé le personnel lors d’une crise de colère.

Le clip bouleversant montre l’officier Dennis Turner arrivant au bureau de l’école, avant d’annoncer: “D’accord, elle va venir avec nous maintenant”, lui ordonnant de “se lever … venir ici”.

Alors qu’il brandit les fermetures à glissière, la petite fille clairement effrayée demande “à quoi servent-elles?” avant de fondre en larmes.

“Non! Lâche-moi! Ne mets pas de menottes!” gémit-elle, suppliant de l’aide. “Aidez moi!”

Insensible, l’officier la conduit de l’école et à l’arrière d’une voiture de police, comme elle le supplie “donnez-moi s’il vous plaît une deuxième chance”, maintenant dans l’hystérie. “S’il te plaît, laisse-moi partir!”

Après l’avoir enfermée dans la voiture, Turner retourne à l’école pour dire au personnel que Kaia a battu le record de sa plus jeune arrestation. Mais pas beaucoup; il avait précédemment arrêté un garçon de 7 ans.

Les attaches zippées, semble-t-il, étaient dues au fait que les poignets normaux auraient glissé de ses minuscules poignets. “Si elle avait été plus grande, elle aurait été menottée régulièrement”, peut-il entendre.

Kaia a été amenée au poste, a fait enregistrer ses empreintes digitales et a même eu une photo d’identité, a confirmé plus tard le procureur de la République, Aramis Ayala. Aucune accusation n’a finalement été portée contre elle.

Turner a été licencié après l’incident. Selon la politique du service de police d’Orlando, les officiers doivent obtenir l’approbation d’un commandant de quart pour arrêter toute personne de moins de 12 ans.

Le chef de la police d’Orlando, Orlando Rolon, s’est excusé après que l’arrestation a fait les gros titres. “Au nom de moi-même et de l’ensemble du département de police d’Orlando, je m’excuse auprès des enfants impliqués et de leurs familles”, a-t-il déclaré. “En tant que grand-père de trois enfants de moins de 11 ans, je ne peux qu’imaginer à quel point cela a été traumatisant pour toutes les personnes impliquées.”

La grand-mère de Kais, Meralyn Kirkland, a déclaré WOGX les images de la caméra corporelle étaient difficiles à regarder.

“Je n’étais pas préparée aux émotions en regardant cette caméra”, a-t-elle déclaré. “Ce qui a été le plus déchirant pour moi, sur ce clip, vous pouvez l’entendre et vous pouvez voir Kaia implorer de l’aide. Elle est tombée en panne complètement et elle a commencé à implorer tout le monde de l’aider. ça va aller Kaia. “

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.