Bodycam semble montrer les drogues de plantation du flic NYPD pendant l’arrêt du trafic

Des images choquantes de caméras corporelles semblent montrer le moment où un agent du NYPD a planté de l’herbe dans une voiture lors d’un arrêt de la circulation.

Les images, obtenues par L’interception, montre un flic fouillant un véhicule pendant plusieurs minutes, avant de “miraculeusement” trouver “une pépite de marijuana par le porte-gobelet – bien qu’il y ait déjà regardé plusieurs fois.

Jason Serrano était passager dans la voiture lorsque les policiers de Staten Island, Kyle Erickson et Elmer Pastran, l’ont intercepté, citant un feu arrière cassé.

Après avoir approché la voiture, les policiers ont affirmé qu’elle sentait l’herbe et ont ordonné à Serrano et à sa copine de conduire de sortir de la voiture.

Serrano a essayé de dire à l’officier qu’il se remettait d’une opération chirurgicale après avoir été poignardé à l’abdomen et pouvait à peine bouger, et a même levé sa chemise pour lui montrer sa blessure, mais il est quand même ordonné de sortir de la voiture.

L’officier demande à Serrano de lui remettre sa veste, mais il refuse de dire “je ne suis pas fouillé sans raison”. Les flics l’attrapent ensuite et le plaquent au sol avant de le menotter, le laissant se tordre de douleur. Il reste là pour le reste de la circulation, jusqu’à ce qu’une ambulance finisse par l’emmener à l’hôpital. (Il y resterait menotté pendant cinq jours).

Pendant ce temps, alors que les policiers commencent à fouiller la voiture, on peut entendre Erickson dire à son partenaire “nous devons trouver quelque chose”.

Mais la recherche d’Erickson revient les mains vides; on peut même l’entendre marmonner “F-k!” alors qu’il fouille en vain.

La caméra le montre clairement en regardant à travers la console centrale, et il n’y a rien.

Erickson semble agité en disant à son partenaire “Je ne vois rien?”

“Ça va”, répond Pastran.

“Tu sais ce que je veux dire?” Demande Erickson. “Ouais”, vient la réponse.

Après plusieurs minutes de recherche, Erickson peut à nouveau être entendu admettre qu’il n’a rien trouvé. Mais 15 secondes plus tard, il retourne au porte-gobelet de la console centrale et on voit clairement qu’il y place quelque chose.

“Il y a un peu d’herbe”, se dit-il.

Après avoir tripoté la veste de Serrano hors de la vue de la caméra, les deux officiers concluent alors qu’il y avait des flocons de mauvaises herbes partout.

“Mais il y a des flocons partout”, dit Pastran d’un ton neutre. “Ouais, non, il avait fait de l’herbe … vous pouvez voir qu’il y a de l’herbe ici”, approuve Erickson.

À la fin de la fouille, les policiers se demandent “ça va?” – avant les coups de poing.

Serrano, qui n’était pas au courant des images à l’époque, a fini par plaider coupable dans le cadre d’un accord de plaidoyer pour éviter une peine de prison.

“Il n’y a rien à dire, la vidéo parle d’elle-même”, a-t-il déclaré. “Je n’avais pas de marijuana, je n’avais pas de mauvaise herbe, je n’avais pas de drogue, je ne conduisais pas, ce n’était pas ma voiture, le feu arrière n’était pas cassé.”

“Ils n’avaient aucune raison de m’arrêter du tout, à part le harcèlement.”

Il a été accusé de résistance à l’arrestation, d’entrave à l’administration gouvernementale, de possession illégale de marijuana et de possession criminelle d’une substance contrôlée.

“Ils ont dit que je résistais à l’arrestation, mais je ne voulais tout simplement pas frapper le sol, la seule chose à laquelle je pensais était”, a-t-il dit, se référant à son opération par blessure au couteau. “J’avais encore des agrafes en moi … Je ne pouvais même pas me tenir droit.”

Ce n’était pas la seule fois que les officiers Erickson et Pastran étaient accusés d’avoir semé de la drogue; quelques semaines avant cet arrêt de circulation en mars 2018, le couple a arrêté un autre adolescent – et la conversation enregistrée entre eux par leurs caméras corporelles est très similaire à l’arrestation de Serrano.

Cette séquence, obtenue par le New York Times, est coupée juste avant que l’un des policiers “trouve” une cigarette de marijuana allumée sur le siège arrière … alors même que le conducteur rugit qu’il plante quelque chose dans la voiture.

À mi-chemin du témoignage d’Erickson au cours de cette affaire, le juge l’a arrêté et l’accusation lui a dit qu’il pourrait avoir besoin d’un avocat. Les accusations portées contre cet adolescent, Lasou Kuyateh, ont finalement été abandonnées.

Une enquête interne n’a révélé aucun acte répréhensible de la part des policiers. Ils sont tous les deux toujours en patrouille.

TooFab a contacté NYPD pour commenter.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.