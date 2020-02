Bong Joon-ho a menti à Harvey Weinstein pour cette raison et nous n’avons pas d’autre choix que Stan

Après le succès incroyable de Parasite à travers le monde, Bong Joon-ho est devenu du jour au lendemain le réalisateur préféré de tous. Le réalisateur sud-coréen a conquis les fans non seulement avec son talent, mais ses réponses pleines d’esprit et directes aux journalistes.

Bien qu’il existe de nombreuses citations bien connues de Bong dans la promotion de Parasite et la saison des récompenses, l’une de ses histoires les plus emblématiques provient de la réalisation de son film Snowpiercer.

Bong Joon-ho | JEAN-BAPTISTE LACROIX / . via .

Bong Joon-ho et Harvey Weinstein se sont affrontés sur «Snowpiercer»

Snowpiercer est un film d’action de 2013 réalisé par Bong et mettant en vedette Chris Evans, Song Kang-ho, Octavia Spencer, Go Ah-sung, John Hurt, Ed Harris, Tilda Swinton et Jamie Bell. Le film a marqué les débuts de Bong en anglais, car environ 80% du film est en anglais, et il a été acclamé par la critique.

La société Weinstein a acheté les droits de distribution de Snowpiercer en 2012, mais Weinstein a demandé à Bong de changer certaines parties du film avant de le publier. Weinstein voulait que le film se concentre davantage sur Evans et voulait couper 25 minutes pour mettre davantage l’accent sur l’action.

“Ce fut une rencontre vouée à l’échec”, a déclaré Bong à E. Alex Jung pour une pièce dans Vulture. “Je suis quelqu’un qui, jusque-là, n’avait jamais sorti la” coupe du réalisateur “de mes films. Je n’ai jamais fait de montage que je ne voulais pas faire. “

Bong Joon-ho a menti à Harvey Weinstein pour garder une scène dans le film

Alors que Bong et Weinstein débattaient sur le montage du film, Bong a réussi à garder une scène dans le film. La scène était appréciée par Bong et le directeur de la photographie du film, et montrait un gardien de train vidant un poisson pour intimider les rebelles. Weinstein détestait la scène, alors Bong a trouvé un mensonge sur place.

Bong a déclaré à Weinstein: “” Harvey, ce cliché signifie quelque chose pour moi. “”

Lorsque Weinstein a demandé pourquoi le coup était si important, Bong a dit: «C’est quelque chose de personnel. Mon père était pêcheur. Je dédie ce cliché à mon père. »»

“” Vous auriez dû dire quelque chose plus tôt, Bong! La famille est le plus important. Vous avez le coup », a déclaré Weinstein.

Bong a dit à Jung: «C’était un mensonge putain. Mon père n’était pas pêcheur. »

Les deux s’affrontaient toujours sur le film

Après que Weinstein ait coupé des minutes du film, il a reçu de mauvaises critiques de la part des téléspectateurs américains.Les téléspectateurs ont eu du mal à suivre, car Bong savait qu’ils le feraient si Weinstein avait son chemin.

“À l’intérieur, j’étais heureux que les scores soient mauvais”, a déclaré Bong à Vulture. Il a également déclaré à la publication que si la coupe de Weinstein avait été publiée, Bong aurait vu son nom retiré du film.

En fin de compte, les fans, les critiques et les acteurs se sont rassemblés pour que la coupe originale de Bong soit publiée aux États-Unis. Weinstein a obligé, mais a puni le film en ne lui accordant qu’une sortie limitée via le label de boutique de The Weinstein Company, Radius.

Depuis lors, Bong a continué à diriger Okja et Parasite. Il a remporté le prix du meilleur réalisateur aux Oscars 2020, où Parasite a remporté trois autres prix, dont celui du meilleur film. Parasite a également été le premier film sud-coréen à remporter la Palme d’Or au Festival de Cannes 2019.