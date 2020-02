Bong Joon-ho s’excuse pour le succès des Oscars

2020-02-10 15:30:05

Le célèbre cinéaste Bong Joon-ho s’est excusé auprès des graveurs aux Oscars après avoir remporté quatre prix à Los Angeles.

Bong Joon-ho s’est excusé auprès des graveurs aux Oscars après avoir remporté quatre prix dimanche soir (09.02.20).

Le réalisateur de “ Parasite ” – dont le film a remporté des gongs dans quatre catégories, dont le meilleur scénario original, le meilleur long métrage international, le meilleur réalisateur et le meilleur film – a été repéré dans les coulisses du Dolby Theatre de Los Angeles en s’excusant auprès des graveurs pour avoir créé un inconvénient mineur.

Dans un clip vidéo capturé par Variety, le réalisateur de 50 ans dit: “Je suis vraiment désolé pour le travail acharné.”

Bong a également admis avoir été surpris par le succès de son film aux Oscars.

Parlant à travers un traducteur, il a déclaré au public étoilé: “Après avoir remporté le prix du meilleur long métrage international, je pensais avoir terminé ma journée et j’étais prêt à me détendre.

“Merci beaucoup. Quand j’étais jeune et que j’étudiais le cinéma, il y avait un dicton que j’avais creusé profondément dans mon cœur, qui était:” Le plus personnel est le plus créatif. “”

Au cours de la cérémonie, Bong a également demandé s’il pouvait diviser sa statuette Oscar du meilleur réalisateur en cinq morceaux.

Le cinéaste a été stupéfait de remporter l’Academy Award et a utilisé son discours d’acceptation pour rendre hommage à ses collègues nommés, Martin Scorsese (“ L’Irlandais ”), Sam Mendes, (‘1917’), Todd Phillips, (‘Joker’), et Quentin Tarantino, (‘Il était une fois à Hollywood’).

Il a dit: “Quand j’étais à l’école, j’ai étudié les films de Martin Scorsese et juste être nominé était un immense honneur, je n’ai jamais pensé que je gagnerais.

“Quand les gens aux États-Unis ne connaissaient pas mon film, Quentin a toujours mis mes films sur sa liste, merci beaucoup.

“Et Todd et Sam, de grands réalisateurs que j’admire, si l’Académie le permet, je voudrais obtenir une tronçonneuse au Texas et diviser le prix en cinq et le partager avec vous tous.”

“Merci, je boirai jusqu’au lendemain matin.”

Mots clés: Bong Joon Ho

