Bonnie veut donner un coup de pied au cul de 50 ans pour se moquer du coronavirus

Internet a trouvé un nouveau héros à Bonnie Taylor, la femme de près de 75 ans qui est prête à jeter si vous ne prenez pas au sérieux la pandémie de coronavirus.

Lors d’un poste à elle Facebook Mardi, la native de Chicago voulait que le monde soit au courant de l’interaction bouleversante qu’elle avait connue dans une épicerie locale lorsqu’un client au hasard lui avait crié que la crise du COVID-19 était compensée par un gain partisan. Avec son esprit sur sa fille qui risque sa vie en travaillant dans un hôpital, Bonnie a déclaré qu’elle n’était pas là pour de tels manigances et devait se retenir de laisser le client savoir comment ils roulent dans la Windy City.

“Je suis allée chez Mariano aujourd’hui, m’occupant de mes propres affaires”, Bonnie a commencé son histoire pour les âges. “Et il y avait ces femmes en ligne, et j’avais une charrette, et j’ai dit ‘excusez-moi'” “, a-t-elle poursuivi en levant son col sur sa bouche sur la vidéo parce que les femmes ne pratiquaient pas la distanciation sociale.

“Elle a commencé à me crier dessus et à me dire que j’étais folle – ce qui n’allait pas avec moi, que ce n’était pas une pandémie, c’était un canular politique.”

Qui nous combattons Bonnie! pic.twitter.com/odm4KcWjqb

– disco ric (@RicWilson) 24 mars 2020

Bonnie sentait sa température augmenter alors que la femme lui montait son «Southside Polish dander up».

“J’aurais dû continuer à marcher et j’ai dit” Eh bien, si vous n’avez pas peur, alors pourquoi n’allez-vous pas en Chine et aider les gens “, et elle a dit:” Bon sang, pourquoi pas – – SALOPE. » Et j’ai dit: “Eh bien, je le ferais mais je n’ai pas d’argent.” “

C’est à ce moment que Bonnie a montré où se trouve son cœur et d’où son statut OG.

“Mais à ce moment-là, j’ai dû m’éloigner parce que je pensais à ma fille qui travaillait dans les hôpitaux pour essayer de sauver des vies avec cette pandémie”, a-t-elle expliqué en retenant ses larmes. “Et je pensais, tu sais, que cette femme n’a aucune idée que j’ai presque 75 ans, mais je suis de Chicago et je lui ferai un plaisir de lui taper sur l’épaule et lui demander de sortir et de lui donner un coup de pied. âne d’un an. “

“C’est tout ce que je dois dire. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous, c’est une pandémie. Soyez prudent. Je vous aime tous, au revoir.”

Et avec cela, Bonnie s’est cimentée dans le cœur de nombreux étrangers, alors que les médias sociaux explosaient avec des fans qui l’encourageaient et lui faisaient savoir qu’elle avait leur soutien débridé.

“Bonnie, ville de Chi, n’est pas arrivée à 75 ans en jouant à des jeux. J’ai récupéré Bonnie quand nous roulons”, a écrit un suiveur avec un autre message, “Déposez Bonnie au prochain briefing de la Maison Blanche. Elle mettra les gens au clair.”

Lisez ci-dessous quelques réactions hilarantes du club Bonnie Ride-or-Die.

Elle a dit de ne pas le tordre! Je vais acheter ces produits d’épicerie et ensuite vous mettre en sac juste après !!

– dq (@ DQDQ29) 25 mars 2020

Cassa Bonnie !! Et c’est un #Chicago MF jusqu’à l’os … la première chose qu’elle a dit est … je suis de Chicago (tu m’as efffffd)

– Bri Lorde #SwankPR (@briahnaj) 25 mars 2020

Quand nous voyons cette blonde de 50 ans pic.twitter.com/aOALLBcuRi

– Bryan DeGruy #Mariners #shocktheleague (@ bryand85) 25 mars 2020

Elle a dit que je venais du sud de Chicago! Ooookay !! pic.twitter.com/3EihA76Kyd

– MME. Benjamin 🇭🇹 (@benraifilms) 25 mars 2020

Je n’ai jamais rencontré une Bonnie qui ne pouvait pas crier mon cul 🙏

– Erin Donovan (@goodyerin) 25 mars 2020

@ ericmorley09 Elle a dit: pic.twitter.com/UZnVzLtfPV

– JC (@ JC_773) 25 mars 2020

pic.twitter.com/Pxq6nQOD8b

– Susieus Maximus (@SusieusMaximus) 25 mars 2020

Je connais beaucoup de Bonnies … cette blondie ne sait pas à quel point elle est morte aujourd’hui

– Lavez-vous les mains et transformez le Sénat en bleu (@SwissMissabeth) 25 mars 2020

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

Instagram

Hollywood continue de pratiquer la distance sociale