Bono publie sa première nouvelle chanson en trois ans

Bono de U2 a écrit et publié une nouvelle chanson sur les réseaux sociaux, et comme on peut l’attendre du chanteur socialement conscient, c’est pour une bonne cause.

Bono | TIZIANA FABI / . via .

La chanteuse irlandaise a dédié la chanson au peuple italien lors de l’une des pires crises de leur pays. Ils, dans leur moment tragique, l’ont inspiré à le faire.

L’Italie au cours des trois premières semaines de mars

Plus tôt ce mois-ci, le 10 mars pour être précis, l’Italie a été le premier pays démocratique depuis la Seconde Guerre mondiale à mettre en œuvre un verrouillage national. Malheureusement, leur obéissance à l’appel des autorités médicales à rester à l’intérieur a été lente à commencer.

Voir ce post sur Instagram

@kahanbumaldives #italia ⠀ #Buongiorno ragazzi, questa mattina apriamo una lettera di Daniela Accadia che ripercorre questi interminabili giorni di quarantena. Prima della lettura vi invitiamo e ribadiamo ciò che di vitale importanza per tutti: RESTATE A CASA. ⠀ Un mese in quarantena. Da non credere. In queste quattro settimane siamo rimasti chiusi in casa per sfuggire al Coronavirus: abbiamo messo in pausa le nostre vite, che però sono cambiate irrimediabilmente. Subito il panico, il 21 febbraio scorso: un ragazzo (molto conosciuto) in gravissime condizioni per il Coronavirus, positivi anche i suoi conoscenti più stretti, il contagio si è diffuso in luoghi che un po ’tutti frequentiamo. Contemporaneamente le scuole chiamano i genitori per andare a prendere in anticipo i propri figli e i supermercati chiudono. Nelle chat di WhatsApp circolano dei vocali di perfetti sconosciuti che danno notizie a metà, pseudo-consigli che non fanno che generare ancora più confusione. E i sindaci chiedono ai cittadini di chiudersi in casa. Tutto questo nell’arco di 24 ore. Il caos nelle nostre teste. All’inizio abbiamo creduto (e ci hanno fatto credere) che questa faccenda riguardasse solo noi del Basso Lodigiano. E ci siamo persino illusi che il “sacrificio” potesse durare un paio di settimane. Poi abbiamo voluto credere alla favola che si trattasse di un virus che colpiva persone già praticamente in punto di morte: per poterci tranquillizzare, perché tanto «io sto bene», è una cosa che riguarda gli altri. E invece… Tanti anziani ma anche i giovani, tante persone con patologie pregresse, ma anche gente in buona salute. Che poi, se ci pensate un attimo: superata una certa età, la stragrande maggioranza delle persone ha qualche problemino di salute; ma tutto sommato si riesce a fare una vita normalissima, perché grazie al cielo viviamo in un paese dove ci sono medicine e controlli sanitari avanzati. continua nella nostra pagina Facebook #ig_italia #andratuttobene

Un post partagé par ITALIA (@ig_italia) le 21 mars 2020 à 01h46 PDT

Depuis cette semaine, leur nombre de citoyens infectés est désormais de 47 021 et ils comptent 4 032 morts, ce dernier chiffre étonnamment plus élevé que celui de la Chine, dont la population est beaucoup plus importante.

Les citoyens italiens savent maintenant qu’ils doivent rester à l’intérieur et ne peuvent s’aventurer que pour la nourriture ou les médicaments et, dans certains cas, pour travailler, si la personne a un billet certifié.

Réponse de l’Italie à la tragédie

L’écrivain Bloomberg BusinessWeek Vernon Silver est en poste à Rome et rapporte que les Italiens, du moins dans son quartier, ont commencé à chanter leurs fenêtres chaque soir. C’est leur soupape à vapeur et peut-être ce qui leur rappelle la vie et l’espoir.

«Comme vous l’avez peut-être vu à la télévision, les Italiens chantaient des hymnes. . . de leurs fenêtres et balcons. C’est réel, beau et déchirant. Le sacrifice en ce moment n’est pas amusant et frôle le tragique: les mariages et les funérailles sont interdits, les anniversaires reportés, les études déraillées, les entreprises poussées à l’échec. »

«Mais les flash mobs harmoniques ont été une voix pour un peuple qui est tenu à l’écart. Un jour à midi, il y a eu une salve d’applaudissements à l’échelle nationale pour les travailleurs de la santé de première ligne, qui sont infectés et meurent. »

Le chant quotidien, Silver notes, est programmé à la même heure chaque jour.

“Que ce soit par hasard ou par conception, le rendez-vous quotidien de chant est à 18 heures”, écrit-il, “l’heure exacte de la lecture nocturne du bilan des morts”.

La réponse des Italiens à la tragédie a inspiré Bono

La réaction de l’Italie au chant à la suite de la tragédie a inspiré Bono pour écrire une nouvelle chanson qui leur est dédiée. Cela s’appelle «Que votre amour soit connu».

Il a posté sur Instagram le 17 mars – la Saint-Patrick – «Pour les Italiens qui l’ont inspiré», écrit-il, «pour les Irlandais… pour TOUTE PERSONNE qui cette Saint-Patrick est dans une situation difficile et chante toujours. Pour les médecins, les infirmières, les soignants en première ligne, c’est à vous que nous chantons. “

Les paroles de la chanson font allusion au chant quotidien des citoyens italiens depuis leurs fenêtres et à leur courage face à la dévastation.

«Je marche dans les rues de Dublin et personne n’était près», chante Bono. «Oui, je ne te connais pas / Non, je ne pensais pas que je m’en fichais / Tu vis si loin / Juste en face / Tu ne peux pas toucher, mais tu peux chanter sur les toits / Chanter sur le téléphone / Chante et promets-moi que tu ne t’arrêteras pas / Chante ton amour. “

Espérons que cette nouvelle chanson de Bono signifie qu’il y aura encore plus de nouvelle musique de U2, et bientôt.

Lire la suite: Quelle est la valeur nette du chanteur U2 Bono et pourquoi porte-t-il toujours des lunettes teintées?