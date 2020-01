Bougie parfumée au vagin de Gwyneth Paltrow

2020-01-11 10:30:05

Gwyneth Paltrow vend une bougie parfumée au vagin dans son magasin Goop pour 75 $.

L’actrice de 47 ans a répertorié une bougie de 75 $, qu’elle a effrontément nommée “ This Smells Like My Vagina ”, en vente dans sa boutique en ligne Goop et a révélé que le géranium, la bergamote aux agrumes et la bougie parfumée au cèdre, avaient initialement commencé comme une blague.

Selon la description du produit: “Cette bougie a commencé comme une blague entre le parfumeur Douglas Little et GP – les deux travaillaient sur un parfum, et elle a laissé échapper,” Uhhh..this odeurs comme un vagin “- mais a évolué en un drôle, parfum magnifique, sexy et magnifiquement inattendu. (Cela s’est avéré être parfait comme bougie – nous avons fait un essai sur un In goop Health, et il s’est vendu en quelques heures.) C’est un mélange de géranium, de bergamote aux agrumes et de cèdre des absolus juxtaposés à la rose de Damas et à la graine d’ambrette qui nous font penser à la fantaisie, à la séduction et à une chaleur sophistiquée. ”

L’article est actuellement épuisé.

Gwyneth – qui a fondé le site Web en 2008 – n’est pas étrangère à susciter la controverse sur son site Web de style de vie en conseillant auparavant aux lecteurs d’acheter un vibrateur en or 24 000 $ et des œufs de jade vaginaux.

Elle a également tourné son attention vers le monde du BDSM et, l’année dernière, a vendu un ensemble de sous-vêtements nus (786 $) aux côtés d’un fouet noir (300 $), qui promettait de combler les “fantasmes” des consommateurs.

La description du produit de l’ensemble de lingerie se lit comme suit: “Fabriqué à la main en Angleterre, ce soutien-gorge en cuir de selle est ce qui fait les fantasmes BDSM.

“Détails du joint torique, demi-bonnets racés pour libérer le mamelon, boucles à défaire, cette pièce – associée au culotte assortie – est préparée pour aller plus vite. Superposez un tee-shirt facile en dessous pour une déclaration plus subtile.”

Bien que Gwyneth n’ait pas l’intention de quitter complètement le jeu, elle a déjà révélé ses plans pour se concentrer sur Goop plutôt que sur sa carrière d’acteur.

Elle a dit: “Je n’ai jamais dit que j’arrêtais de jouer. Ce que je dis, c’est que Goop est ma passion à plein temps, et être le fondateur et PDG de Goop est ce que je fais toute la journée tous les jours, et parfois quand quelque chose bonne chose et cela fonctionne autour de mes enfants et ma vie Goop, je suis en mesure de participer. ”

