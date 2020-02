2020-02-15 19:00:04

Boy George a rendu hommage à Caroline Flack, décédée samedi à l’âge de 40 ans (15.02.20).

L’ancienne présentatrice de ‘Love Island’ est décédée tragiquement à l’âge de 40 ans samedi (15.02.20) après quelques mois difficiles, qui l’ont vue être accusée d’avoir agressé son partenaire Lewis Burton.

Boy George a écrit sur Twitter: “J’espère que vous tous qui avez attaqué Caroline Flack même lorsque son partenaire a dit qu’il ne voulait pas d’accusations ressentez une certaine tristesse aujourd’hui. Cela n’a pas eu besoin de se produire. C’est une nouvelle dévastatrice! Et oui, j’espère que le @cpsuk ressentir un chagrin encore plus profond. (sic) ”

La chanteuse Martin Kemp a partagé: “Caroline Flack, je suis tellement triste d’entendre cette nouvelle … Tout mon amour va à sa famille et à ses amis … oh mec! Repose en paix Caroline!”

Alors que l’acteur Chris Fountain a ajouté: “Tout cela annule la culture et les gens traqués par la presse doivent cesser, c’est pathétique. Les gens perdent la vie à cause de cette merde. Les trolls et certains médias doivent regarder cela et se sentir coupables. Reposez en paix Caroline Flack. ”

Le danseur et star de ‘Dancing On Ice’ James Jordan a admis qu’il se sentait “tellement triste” à propos de cette nouvelle.

Il a partagé en ligne: “Je viens de voir sur Twitter les nouvelles dévastatrices que Caroline Flack a été retrouvée morte dans sa maison. Je suis tellement triste en ce moment et je ne peux pas y croire. Je ne peux pas imaginer ce que sa famille traverse bien maintenant.”

Alors que la chanteuse et entrepreneure Myleene Klass a partagé: “Complètement choquée par les nouvelles. @ Carolineflack1 J’espère que vous avez trouvé votre paix x RIP. (Sic)”

“Ce matin, Eamonn Holmes a écrit:” Caroline Flack …. Cher Dieu. Choquée au-delà de toute croyance. Qu’elle ait trouvé la paix. #Rip Doit-il sûrement avoir des répercussions pour Love Island maintenant? … Par respect, la série peut-elle continuer? (sic)

L’actrice et militante Jameela Jamil a admis que la nouvelle était “horrible”.

Elle a partagé: “Ce n’était qu’une question de temps avant que les médias et un dogpile prolongé sur les réseaux sociaux, le sien dure pendant des MOIS, poussent quelqu’un complètement au-dessus du bord. Reste en paix Caroline Flack. C’est vraiment horrible. (Sic ) ”

Le décès tragique de Caroline a été confirmé par sa famille dans une déclaration dévastatrice.

Ils ont déclaré: “Nous pouvons confirmer que notre Caroline est décédée aujourd’hui le 15 février. Nous demandons à la presse de respecter l’intimité de la famille en ces temps difficiles.”

