Brad Pitt fait cette chose totalement relatable pour éviter les rumeurs d’amour

Brad Pitt connaît une résurgence majeure de sa carrière, après son apparition dans le film à succès de Quentin Tarantino Il était une fois à Hollywood. Pourtant, le monde s’intéresse beaucoup plus à la vie personnelle de Pitt qu’à son travail cinématographique.

Après un divorce faisant la une des journaux de sa flamme de longue date Angelina Jolie, Pitt est de retour sur le marché et pourrait être prêt à se mêler. En tant que l’un des principaux battements de cœur du monde, Pitt pourrait probablement avoir son choix d’acteurs attrayants de l’industrie.

Mais les fans ont l’intention de le voir renouer avec une femme en particulier – son ex-femme, Jennifer Aniston. Pourtant, Pitt a récemment révélé qu’il essayait d’éviter le bavardage autant que possible, en utilisant une technique très basique qui pourrait surprendre de nombreux fans.

L’histoire romantique mouvementée de Brad Pitt

Au début des années 2000, Pitt et Aniston étaient heureusement mariés et considérés comme le “couple d’or” d’Hollywood. Ils sont apparus lors d’événements sur le tapis rouge partout dans le monde et, selon toutes les apparences, ne pourraient pas être plus heureux.

Cependant, en 2005, Pitt et Aniston ont annoncé leur séparation, à la suite de rumeurs concernant l’affaire de Pitt avec Angelina Jolie. Peu de temps après la séparation officielle de Pitt et Aniston, Pitt et Jolie ont rendu public leur relation.

Les deux ont fondé une famille, adoptant des enfants d’Ethiopie et du Cambodge et accueillant même trois enfants biologiques ensemble. En avril 2012, après près de sept ans ensemble, Pitt a proposé à Jolie. Ils se sont mariés en août 2014, lors d’une cérémonie discrète qui a rassemblé leurs six enfants.

Pourtant, le bonheur conjugal n’a pas duré longtemps et en septembre 2016, Jolie a demandé le divorce avec Pitt. Il a été largement rapporté que la consommation d’alcool de Pitt avait entraîné des problèmes irréparables au sein de leur mariage.

Le monde est obsédé par Brad Pitt et Jennifer Aniston

Le divorce de Pitt et Jolie a duré plusieurs années et a inclus une bataille amère pour la garde. Ces jours-ci, Pitt semble faire mieux que jamais et renoue avec plusieurs personnes de son passé – y compris son ex-femme, Jennifer Aniston.

Les deux seraient toujours amis, malgré l’histoire qui les unit. Pitt a même montré plusieurs des événements récents d’Aniston, y compris son cinquantième anniversaire.

Inutile de dire que les fans adorent le fait que Pitt et Aniston aient été repérés ensemble et semblent sympathiques. Beaucoup ont spéculé que les deux sortaient ensemble, bien qu’il reste peu de preuves pour le soutenir et Pitt lui-même a déclaré que toute rumeur de rencontre était complètement fausse.

Pourtant, les fans gardent l’espoir que Pitt et Aniston pourraient un jour se reconnecter dans un sens romantique, et sortir une fois de plus en tant que “Golden Couple” d’Hollywood.

Brad Pitt essaie d’éviter les potins

Quant à Pitt, il garde la tête basse et se concentre sur son travail plutôt que sur la romance.

Dans une récente interview, Pitt a admis qu’il aimait rester “béatement naïf” en ce qui concerne les rapports Internet sur sa vie personnelle et si oui ou non Aniston et lui commenceraient à sortir ensemble. Il a déclaré qu’il n’avait pas lu les gros titres récemment, préférant rester à l’écart de la frénésie Internet en se concentrant sur ses retrouvailles avec Aniston.

Il semble probable que Pitt soit au moins partiellement conscient de la façon dont lui et Aniston étaient aimés en tant que couple et combien de personnes aimeraient les revoir. Il dévie probablement un peu afin d’éviter de discuter de ce qui pourrait encore être un sujet sensible.

Pour les fans, la seule vraie solution est d’attendre et de voir ce qui se passe: il est certainement possible que le couple unique décide de poursuivre une relation amoureuse dans un proche avenir.