Brad Pitt: Hubris me cause des ennuis

La star hollywoodienne Brad Pitt a révélé qu’il pensait que l’orgueil lui causait “des ennuis”.

L’acteur de 56 ans pense que la fierté excessive ou la confiance en soi a été un thème central dans une grande partie de son travail à l’écran, et c’est aussi quelque chose qui a été un problème dans sa vie hors écran.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait un thème dans son travail, Brad a expliqué: “Je remarque un thème d’orgueil.

“‘Se7en’ est un personnage qui voit le monde très noir et blanc et ne voit pas au-delà de son propre spectre. Il ne voit pas ce qui vient et il ne comprend pas.

“Je le vois dans ‘Burn After Reading’. Il y a un orgueil. Il y a une idiotie, mais je vois un orgueil. Et il y avait un orgueil dans le personnage de” Babel “. C’est l’hybris que tout va toujours bien se passer, et ne pas valoriser le ceux qui l’entourent. Je pense que c’est un thème. ”

Brad a ajouté que l’orgueil a toujours été un problème pour lui personnellement et pour les États-Unis en général.

Malgré cela, la star hollywoodienne reste “fascinée” par le concept.

Il a déclaré à Collider: “Hubris m’a toujours causé des ennuis. Je pense que c’est la chose qui met notre nation en difficulté. C’est quelque chose qui m’a plutôt fasciné en cours de route.”

Pendant ce temps, Brad a crédité une personne en particulier pour sa réussite professionnelle.

La star de cinéma a expliqué que son approche de l’action était guidée par le regretté Ray London.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà suivi des cours de théâtre, il a répondu: “Oui. Il m’a fallu un peu pour trouver quelqu’un qui me parlait vraiment, et j’ai trouvé un gars brillant du nom de Ray London, qui n’est plus avec nous.

“Il a façonné la carrière de beaucoup de gens, comme Hank Azaria, Geena Davis et Sharon Stone. J’ai eu beaucoup de chance d’atterrir là-bas, et il m’a vraiment orienté dans une bonne direction.”

