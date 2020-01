Brad Pitt «naïf» à propos de la frénésie entourant la réunion de Jennifer Aniston

2020-01-23 07:30:04

Brad Pitt est “parfaitement naïf” de l’excitation entourant ses retrouvailles dans les coulisses avec Jennifer Aniston car il n’a lu aucun titre à leur sujet.

Brad Pitt est “béatement naïf” de l’excitation entourant ses retrouvailles dans les coulisses avec Jennifer Aniston.

L’acteur “ Il était une fois à Hollywood ” et son ex-femme ont fait sensation plus tôt cette semaine lorsqu’ils ont été photographiés se tenant la main et s’embrassant aux Screen Actors Guild Awards (SAG) mais malgré la frénésie généralisée, l’homme de 56 ans Hunk – qui a six enfants avec sa deuxième ex-femme Angelina Jolie – a insisté sur le fait qu’il n’en savait rien.

Affirmant qu’il n’avait pas lu les titres, Brad a déclaré à ‘Entertainment Tonight’: “Je ne sais pas. Je suis parfaitement naïf et je vais rester ainsi.”

Un certain nombre de stars n’ont pas pu cacher leur enthousiasme à propos d’une éventuelle réunion entre l’ancien couple – qui s’est séparé en 2005 – après que les photos des coulisses aient fait surface.

Commentant une publication Instagram contenant les images, Jamie Lynn Spears s’est exclamée en majuscules: “Nous allons en parler à nos petits-enfants. C’est à quel point c’est important.”

Et Rumer Willis a ajouté: “Mon cœur tendre ne peut pas supporter cela.”

Brooklyn Decker a souligné la main de Jennifer: “Est-ce un doigt sous un revers?”

Malgré les commentaires de Brad, les initiés ont affirmé que lui et l’actrice de «Morning Show» avaient «ri» de la réaction à leur photo ensemble.

Une source a déclaré: “Brad et Jen ont commencé à parler après la fin de leurs relations. Ils se sont vus, mais seulement occasionnellement et avec désinvolture.

“Jen se fait souvent photographier, alors elle était consciente d’éviter Brad parce que, même si elle l’a toujours adoré, elle n’a jamais voulu lancer de rumeurs.

“Elle ne se rendait pas compte de l’ampleur de la réaction du public envers eux. Ils en ont tous les deux ri un peu.”

Mais les fans ne devraient pas espérer de retrouvailles romantiques potentielles car une autre source a insisté sur le fait qu’ils n’avaient tout simplement “rien de plus que des rodages amusants” pendant la saison des récompenses.

La source a déclaré: “Brad et Jen ont l’air sincèrement heureux. Ils ont certainement travaillé sur leur amitié car leurs rencontres sont très authentiques. Brad l’adore et apprécie vraiment son moment au soleil.”

Mots clés: Brad Pitt, Jennifer Aniston Angelina Jolie

