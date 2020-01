2020-01-25 02:30:04

Brad Pitt n’est pas sur Tinder, bien qu’il ait dit qu’il allait se vanter de sa victoire au SAG Award sur l’application de rencontres pour augmenter ses chances de trouver l’amour.

L’acteur de 56 ans a plaisanté la semaine dernière lors des Screen Actor’s Guild Awards (SAG) que sa performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans un second rôle pour son travail sur “ Once Upon a Time in Hollywood ” augmenterait ses chances de trouver l’amour, comme il a dit qu’il se vanterait du gong sur Tinder.

Mais maintenant, Brad a avoué qu’il n’était pas inscrit sur aucun site de rencontres en ligne, et n’a fait la plaisanterie que parce que “ça avait l’air drôle”.

Lors d’une interview avec «Extra», on lui a demandé s’il était conscient que les abonnements à Tinder avaient augmenté en raison de ses commentaires, et il a répondu: «Je n’y suis pas. Je ne sais même pas vraiment comment tout cela fonctionne. ça me semblait drôle. ”

En acceptant son gong lors de la cérémonie de remise des prix ce week-end, Brad a déclaré qu’il ajouterait l’honneur à sa liste de réalisations sur son profil sur l’application de rencontres.

Il a dit: “Je vais ajouter ceci à mon profil Tinder, merci mes frères et sœurs, cela signifie tellement. Plus que je ne peux imaginer. Je regarde tout, je vous regarde tous et le travail a été fascinant, donc je Merci à tous.”

Brad serait sur le marché après son divorce avec Angelina Jolie – avec qui il a Maddox, 18 ans, Pax, 15 ans, Zahara, 14 ans, Shiloh, 13 ans, et les jumeaux Knox et Vivienne, 11 ans – comme s’il était lié à plusieurs depuis sa séparation en 2017, il est actuellement célibataire.

Pendant ce temps, l’icône d’Hollywood a récemment plaisanté en disant qu’il avait “un désastre dans sa vie personnelle”.

Il a dit: “Je suis comme du fourrage pour poubelles. À cause de mon désastre de vie personnelle, probablement … J’ai de bonnes escapades [from paparazzi] que je ne révélerai pas ici car ils sont toujours en jeu. “

