Brad Pitt parle de son «désastre d’une vie personnelle» dans une interview avec Leonardo DiCaprio

Brad Pitt a clairement un sens de l’humour en ce qui concerne ses hauts et ses bas personnels et la faim insatiable des médias pour cela.

S’asseoir avec un copain et la co-star de “Il était une fois à Hollywood” Leonardo DiCaprio pour une heure enregistrement de podcasts avec Marc Maron, qui ressemblait plus à un grand voyage dans le passé qu’à une interview exténuante, le célèbre duo a baissé la garde pour une conversation intime et humoristique. Bien que publiée lundi, l’interview a eu lieu avant La grande victoire de Pitt aux Golden Globes de dimanche.

Les deux ont discuté de leurs premières incursions dans le cinéma et la célébrité, avec Pitt rappelant comment sa première véritable aventure dans la réalisation de films était également sa première fois dans un avion. Il était dans la “vingtaine” lorsqu’il a obtenu son passeport et s’est envolé pour la Yougoslavie pour filmer “Côté obscur du soleil”. Il est originaire des Ozarks dans le sud du Missouri, alors lorsqu’on lui a demandé s’il amènerait “tous ses enfants” pour rendre visite à ses parents et ses frères et sœurs, qui vivent toujours là-bas dans la même rue, il a dit: “Nous le ferions, oui. Oui. Mais heureusement, la Californie est plus attirante, alors ils aiment venir ici. “

Brad discute rarement publiquement de ses six enfants, qu’il partage avec son ex-femme Angelina Jolie. Il discute également rarement des détails de leur divorce très médiatisé ou de sa vie amoureuse actuelle, mais il est évidemment ouvert à la plaisanterie sur les deux.

Le sujet a été soulevé après que Maron ait interrogé les gars sur les moments respectifs où ils ont réalisé que leur vie ne serait plus jamais la même.

DiCaprio a répondu en plaisantant: «Un film intitulé« Titanic ». Je me souviens juste que j’étais tout de suite en train de faire des films, et j’étais déjà au début de la vingtaine, et je n’ai jamais pris la peine de chercher une maison, alors je suis resté dans la chambre d’amis de ma mère dans la vingtaine. puis le film a commencé à sortir, ou le bourdonnement de celui-ci, et je me souviens juste de quatre VUS devant ma maison un jour. Et je suis allé aimer le magasin d’alcools pour obtenir un soda, et il y avait comme ces VUS, et puis ils ont juste me suivait tous les jours de ma vie. Je me disais: “D’accord, la vie ne sera plus la même.” “

“Et cela arrive à ce jour?” Demanda Marc.

“Non, ce n’est pas le cas,” insista Leo. “Non, non, non. Ce n’est pas le cas. Plus autant, non. Non. Dieu merci. Habituellement, il y a comme cette fois quand vous sortez un film ou que vous commencez à faire de la promotion là où ils sont en quelque sorte de vous beaucoup plus, mais vous savez, j’ai pu m’échapper beaucoup plus, ce qui est génial. Et me promener et être dehors et des choses comme ça. “

“Je suis un peu mécontent de toi,” interrompit finalement Brad.

“Vous les attendez?” Marc a demandé à Brad, qui a soupiré et a dit: “Oh, mec. Je suis juste comme du fourrage de poubelle! Je ne sais pas – à cause de mon désastre d’une vie personnelle, probablement. Très probablement.”

“Vous avez une vie personnelle très excitante”, a confirmé Leo. “Comme Lil Kim l’a dit, ‘Les paparazzi vont vous avoir d’une manière ou d’une autre.’ C’est ma devise. “

Pitt a fait une remarque similaire sur le besoin insatiable du public de connaître sa vie personnelle tout en acceptant le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle pour “Il était une fois à Hollywood”.

“Je voulais amener ma mère, mais je ne pouvais pas parce que toutes les femmes à côté de moi disaient que je sortais ensemble, et ce serait juste gênant”, a-t-il dit dans le micro, alors que les caméras passaient en direction de épouse Jennifer Aniston, qui riait avec le reste du public.

Sur le tapis rouge avant l’événement, Brad a été interrogé sur la possibilité de voir la star des “Amis” plus tard dans la soirée.

«Je vais croiser Jen. C’est une bonne amie, oui», a-t-il dit. Après que le journaliste ET ait souligné que le monde voulait une photo d’eux ensemble, il a plaisanté, “La deuxième réunion la plus importante de son année? Je comprends”, ajoutant rapidement: “C’était une pièce sur ‘Friends’. Ils disaient cela. “

Le couple était autrefois considéré comme le couple d’or d’Hollywood. Ils ont été mariés pendant cinq ans avant d’appeler à la démission en 2005. Pitt a continué à ce jour et a épousé Jolie. Leur divorce a été finalisé en 2019.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courrier électronique aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

.

The Good, The Bad and The WTF: À voir absolument Golden Globe 2020 Fashion